Love the 90s, o por qué triunfan los festivales de la nostalgia

"Todo vendido" es la frase que más veces hemos visto repetida en las últimas semanas cuando buscábamos algo sobre Love The 90's, el festival remember por excelencia en España que ni una tormenta veraniega es capaz de chafar. Ha sido un finde de cintas de cassette y discos de vinilo, recuerdos de una época que desaparece pero por momentos parece más presente que nunca.

Las 35.000 entradas de la edición madrileña se esfumaron hace semanas, y las ganas de disfrutar de 10 horas de música que probablemente no escuches en otro lugar se notaban en cualquiera de los tres escenarios simultáneos. "Me moría de ganas de venir, es la primera vez y se me saltan las lágrimas", decía Lidia, venida de Mota del Cuervo (Cuenca) y visiblemente emocionada mientras pinchaban los Jumper Brothers.

El cartel de 2023 ha traído a titanes de varias décadas por los que en muchas ocasiones no parece haber pasado el tiempo. "Nos hemos adaptado a lo que escucha la audiencia, pero seguimos siendo los mismos", observan los componentes de Safri Duo, cabezas de cartel, quienes reconocen que "en España se nota el calor de la audiencia porque además gusta mucho la fiesta". No hay más que ver las colas que había para subirse a las atracciones de feria o el ambiente que se respiraba en las zonas de copas y comida.

En palabras del dúo danés "el tempo y la velocidad han bajado un poco" desde que ellos copaban todos los números uno, pero su espectacular puesta en escena no ha rebajado la espectacularidad ni un ápice. A parte de tocar en directo (¿homenaje a su megaéxito 'Played-a-live'?) el sensacional escenario Dance dejaba enanos a los de Pop y Playa, y no porque estos fueran precisamente pequeños.

Los asistentes que buscaban la relativa tranquilidad estaban en la zona Pop, donde desfilaron unos muy en forma OBK, Los Secretos, La Guardia, Amistades Peligrosas, Pablo Carbonell (muy divertido con su 'Agüita Amarilla') y sobre todo Seguridad Social, con un grito de 'Chiquilla' que debió oírse en la otra punta de Madrid. Rednex, Locomía y King África parecieron inmortales en la arenosa esquina de Playa, como siempre muy concurrida e ideal para descalzarse.

"No tocamos la música como lo hacíamos en nuestros orígenes, está actualizado a cómo se disfruta la música ahora", nos comenta Safri Duo, y es algo que podrían firmar otros grupos que pasaron por Love the 90's. Los también daneses Aqua rebajaron claramente algunos compases, pero dudamos que su 'Barbie Girl' haya lucido tan grandioso como en el concurrido escenario Dance. "El sonido es perfecto y las pantallas son increíbles", nos contaba Raúl, un madrileño de 36 años que asistía con cuatro amigos que corroboraban sus palabras. "Y eso que estamos lejos".

"Lo de los festivales remember es un fenómeno que existe también en el norte de Europa", dicen los de Safri Duo, pero nos van a permitir que dudemos si lo viven con tanta intensidad. Los organizadores de Love the 90's han conseguido llenar cada una de sus ediciones, y se dice rápido teniendo en cuenta que hay paradas en Marbella, Bilbao, Barcelona o Sevilla, con un cartel también potentísimo.

¿Dónde está el secreto de la inmortalidad de esta década? Los daneses lo tienen claro: "Creo que los de entonces hacemos música feliz. Mira 'Barbie Girl' -que volverá a ponerse de moda con el estreno en julio de la película-, cómo el público español siente la melodía que hay detrás de los ritmos, y cómo lo disfrutan en los directos". No sabemos si son conscientes de que el lema de Love The 90's es 'Vuelve al lugar donde eres feliz', pero se comprometieron a regresar en cuanto tengan la oportunidad.

La gira remember de Love The 90's tiene como próxima parada la costa alicantina, y todo apunta a un nuevo lleno total (tienes todo el calendario en sus redes sociales). Y ojo, porque la semana que viene toca otra década, la de Love the Tuentis en el mismo recinto ferial y una declaración de intenciones para los nostálgicos de una época musical mucho más sencilla. Allí estaremos… y por supuesto os lo contaremos.