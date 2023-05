Todas las referencias a Barbie en el videoclip de 'Dance The Night' de Dua Lipa

La colaboración de Dua Lipa con la próxima película live action de Barbie se conocía desde hace meses, pero los fans no han podido evitar sorprenderse con la canción que ha decidido lanzar la cantante para formar parte de esta banda sonora. 'Dance The Night' es una canción 100% 'Future Nostalgia', y hace ya varios años que Dua Lipa decidió comenzar esta era musical. Cuando muchos pensaban que se había quedado atrás, la artista ha vuelto a este sonido discotequero de los setenta para darle a Barbie un momento de baile a lo 'Fiebre de Sábado Noche' dentro de su película. Como no podía ser de otra manera, las referencias a la muñeca dentro del videoclip que ha acompañado a esta canción han sido muchas, y no todas son tan evidentes como se podría pensar.

Un coche de juguete de tamaño Barbie es lo primero que se ve al arrancar el videoclip, y enseguida pasamos a ver una buena cantidad de decorados en color rosa. El plano de los zapatos marabou está directamente ligado con uno de los momentos más virales del tráiler de la película, y vuelven a hacer su aparición al final del videoclip, pero en tamaño multiplicado por veinte. Estas decoraciones desproporcionadas se repiten en la forma de un pintalabios y una paleta de sombras de ojos, que hacen parecer a Dua Lipa, en proporción, del tamaño de una Barbie.

Se puede observar que Dua Lipa y sus bailarinas visten igual y llevan los mismos peinados, como ocurre con las líneas de muñecas Barbie. A continuación, tenemos una de las transiciones más vistosas del videoclip: un coche descapotable de color rosa se separa en dos piezas huecas que parecen de plástico, y vemos a Dua Lipa sentada en un vehículo desproporcionadamente pequeño para ella, igual que en el tráiler de la película.

Todavía quedan muchas otras canciones por descubrir dentro de la banda sonora de esta película de Barbie: Nicki Minaj, Ice Spice, Charli XCX, Lizzo o Fifty Fifty son algunas de las artistas y grupos que han sido confirmados para esta producción. ¡Y seguro que traerán tanto rosa y purpurina como lo ha hecho Dua Lipa!