Los malditos de Eurovisión: repasamos a los países con los peores resultados en la última década

Eurovisión acaba de cerrar una de las ediciones más polémicas de su historia. En dicha edición, la victoria ha ido a parar a Suiza, gracias a la actuación de Nemo Mettler y su canción The Code. En el lado opuesto de la tabla —es decir, en último lugar— nos encontramos con Noruega. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de los grandes perdedores de Eurovisión en la última década. Porque ellos también son una parte esencial del show, no lo olvidemos.

Desde 2014, el último puesto de Eurovisión se ha repartido entre un total de cinco países. De esos cinco, tres países han quedado en la última posición en una ocasión. Estamos hablando de Francia (en 2014), Portugal (en 2018) y España (en 2017). El encargado de representar a nuestro país en aquella ocasión fue Manel Navarro con Do It For Your Lover en una actuación que será recordada por el impresionante gallo que Navarro, lamentablemente, tuvo en riguroso directo.

Después, nos encontramos con Reino Unido, un país que ha ganado muchas veces el festival de Eurovisión, pero que, durante los últimos diez años, ha quedado al final de la tabla en dos ocasiones. En concreto, Reino Unido quedó último en 2019 y 2021. Aún así, hay un país que supera ampliamente a Reino Unido en esta particular lista.

Estamos hablando de Alemania. Y es que el país germano, entre 2014 y 2023, ha quedado en última posición nada más y nada menos que en cuatro ocasiones: en 2015, 2016, 2022 y 2023. Es decir, en nueves años, Alemania ha quedado última en casi la mitad de sus participaciones. Un dato que, desde luego, resulta demoledor. No es de extrañar, entonces, que algunos fans de Eurovisión llamen a Alemania "el país maldito". Esperemos que en la próxima década puedan remontar algo su situación, aunque sea un poco.