Maneskin sustituye a Victoria de Angelis en la presentación de 'Supermodel'

Era su segunda aparición en 'The Tonight Show', estaban presentando su nuevo single 'Supermodel' pero Maneskin tuvieron que hacer un cambio de última hora en su alineación titular.

Los ganadores italianos de Eurovisión en 2021 no contaron con su bajista habitual, Victoria De Angelis, debido a una enfermedad, pero en lugar de contratar a otro músico para que los reemplazara, la banda le pidió al presentador del programa, Jimmy Fallon, que se pusiera el cinturón.

Con una peluca rubia, un delineador de ojos colorido y una chaqueta roja y negra, Fallon se dirigió a la audiencia antes de la actuación. "Esta es una historia real", explicó. "Esta mañana, descubrimos que su bajista, Vic, no pudo estar aquí porque se enfermó. Ella está bien, pero necesitaban un bajista; así que me preguntaron si podía jugar".

"Esto es cierto, sucedió esta mañana como a las 11 en punto", continuó. "Estoy como, '¿Cómo se toca? ¿Qué es? No lo sé'. Me lo mostraron y lo conseguí. Dije: 'Puedo hacer esto. Puedo rockear eso y puedo hacer ruido. ¡Vamos a por ello! Voy a hacer esto por Vic; Voy a hacer esto por el rock and roll".

"@jimmyfallon yo toco mejor pero tu estás mucho más bueno", comentó Victoria en Instagram sobre la actuación de Jimmy Fallon junto a sus compañeros de banda.

Måneskin habían regresado al Festival de la Canción de Eurovisión la semana pasada para presentar su nuevo sencillo 'Supermodel' por primera vez en directo.

La banda italiana, que ganó el concurso de 2021 con su canción 'Zitti E Buoni', se ha convertido en una de las bandas más seguidas tras su triunfo en Eurovisión, arrasando en redes, tocando en todo el mundo y anunciando una gran gira por estadios.