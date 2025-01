Manuel Carrasco lanza Pueblo Salvaje, el primer tema de su nuevo disco: "Me muero de ganas de que la escuchéis y me contéis cómo la sentís"

El cantante onubense Manuel Carrasco ha estrenado Pueblo Salvaje, el primer sencillo de su próximo disco, que llevará el mismo nombre y estará disponible en los próximos meses. Según sus propias palabras, este álbum marca "un nuevo camino" en su trayectoria artística.

"Hoy nace algo diferente, algo que viene de raíz, de lo más profundo. Esto no es solo música, es un grito, un latido que compartimos todos", expresó Carrasco en sus redes sociales, mostrando su entusiasmo por este lanzamiento.

En su mensaje, no solo anunció que "la primera canción de este nuevo camino ya está fuera", sino que también compartió un deseo personal: "Me muero de ganas de que la escuchéis y me contéis cómo la sentís!"

El artista explicó el significado detrás del título Pueblo Salvaje: "Pueblo representa el origen, el sentimiento de pertenencia, la raíz, la comunidad y la cercanía. Por otro lado, Salvaje simboliza aquello que no tiene riendas ni ataduras, lo libre, lo natural, lo que se desboca ante las injusticias y la verdad".

"Para mí, esta conjunción da nombre a un lugar que reside en lo más profundo de todos nosotros al que yo llamo Pueblo Salvaje", añadió, destacando la carga emocional y simbólica del título.

Este nuevo trabajo discográfico, el décimo de su carrera, será el preámbulo de la gira Salvaje, que comenzará el 17 de mayo de 2025 en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

La nueva gira se iniciará 11 meses después de que el artista concluyera Corazón y Flecha el 29 de junio en el estadio Santiago Bernabéu, donde reunió a más de 65,000 personas. Con este concierto, Carrasco se convirtió en el primer artista español en actuar en ese emblemático escenario. En una reciente entrevista en El Hormiguero, el cantante recordó aquella histórica noche, en la que fue multado con 400,000 euros. "No lo entiendo", comentó, señalando que era la primera vez que le sancionaban "por exceso de ruido".

Esa velada inolvidable cerró con una experiencia mágica que unió al artista y al público en un auténtico éxtasis: música, globos, pirotecnia y pulseras iluminadas que se encendían al ritmo del espectáculo. Todo quedó inmortalizado en un DVD que ha salido a la venta recientemente.