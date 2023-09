María Becerra defiende a Shakira de las críticas por repetir outfit: "Si vos usás la media hasta que le sale el agujero"

A veces, no hay nadie mejor que un compañero de profesión para entenderte y defender tu forma de hacer las cosas, y María Becerra y Shakira son ejemplo de ello. La argentina defendió a la colombiana durante una de sus últimas entrevistas, después de que los presentadores comentaran un asunto que le hizo sentir mucha rabia: muchos habían estado criticando a Shakira por usar la misma ropa más de una vez, y María Becerra no se contuvo a la hora de dar respuesta a estas críticas que, en su opinión, no tenían ningún sentido.

La artista expresó que el vestido que llevaba en ese momento para hacer la entrevista ya lo había llevado en varias ocasiones, incluyendo una alfombra roja, y que no había nada de malo en ello. Por alguna razón, hay quienes suponen que los grandes artistas musicales, con todo el dinero que tienen y los acuerdos a los que llegan con las marcas de ropa, no deberían repetir outfit jamás, pero nada más lejos de la realidad: todo el mundo tiene ciertas prendas que le hacen sentirse cómodo y seguro de sí mismo, y renunciar a ellas tras darles un solo uso es, además de antiecológico, una soberana tontería: "¿Estás loco?", señaló María Becerra, "¿Cómo no la voy a volver a usar?".

Además, la cantante señaló que quienes critican tanto a Shakira por esta razón probablemente usan los calcetines hasta hacerles agujeros y llevan la ropa interior cedida de tantas puestas que les han dado. Su forma de expresarse fue tan sincera y divertida que sus declaraciones han conseguido hacerse virales en Twitter, después de que sus fans mostrasen su admiración ante su extrema naturalidad.

Así que, si María Becerra dice que la ropa se usa hasta que se estropee, así debe hacerse. Bueno, por eso, o por la preservación del planeta, lo que sea que te convenza más.