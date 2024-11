ENAMORADA

María Becerra habla de su próximo disco y de su boda con J Rei: "Estamos prometidos pero todavía no tenemos fecha"

María Becerra descarta, de momento, darse el 'sí, quiero' con J Rei a pesar de haberse prometido: "no, todavía no. No tenemos fecha para boda". La cantante argentina ha dado también detalles de su nuevo álbum que saldrá a principios de 2025.