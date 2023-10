Matty Healy pide perdón por todo el daño que ha hecho en el pasado: "No hay ninguna mala intención viniendo de mi"

El cantante Matty Healy del grupo The 1975 lleva los últimos dos años siendo protagonista de incontables noticias desde sus salidas de tono a sus explosivas declaraciones pasando por su incendiario romance con Taylor Swift.

Mientras terminan la gira actual de Still... At Their Very Best, el cantante de The 1975, Matty Healy, emitió otra disculpa desde el escenario. El último mea culpa se produjo durante su concierto del 2 de octubre en el Hollywood Bowl, en el que Healy le dijo a la audiencia que planeaba "estar mejor en el futuro".

En el vídeo grabado por un fan vemos a Healy emitir sus disculpas diciendo: "Creo que es importante hacer un inventario de uno mismo para darse cuenta cuando sus intenciones y sus acciones no se alinean. Entonces, debido a que algunas de mis acciones han lastimado a algunas personas, les pido disculpas y me comprometo a hacerlo mejor en el futuro”. Cuando la multitud aplaudió, Healy añadió: "Denlo todo por las viejas disculpas".

"Pero creo que también es importante que exprese mis intenciones para que todos sepan que no hay mala voluntad por mi parte”, continuó, fumando y bebiendo en mano. "Verás, como artista [citas aéreas], quiero crear un ambiente para actuar donde no todo lo que hago se tome literalmente".

Luego, Healy explicó que él no "va por ahí cantando mis canciones y disculpándose" cuando no está en el escenario, en un aparente intento de crear luz entre su personalidad interpretativa y la que está fuera del escenario.

En febrero, Healy generó controversia cuando hizo comentarios racistas y sexistas sobre la rapero Ice Spice en el Adam Friedland Show, durante los cuales él y los presentadores hicieron bromas acerca de que la rapero sonaba como una "Inuit Spice Girl" y parecía una "china gordita".

Cuando uno de los colaboradores sugirió que Healy debería haber preguntado a la rapera sobre su origen étnico Healy llamó a Ice Spice "tonta".

En una entrevista reciente con Variety, Ice Spice dijo que estaba "confundida" cuando escuchó el podcast por primera vez. "Porque escuché 'dama china gordita' o algo así, y dije, '¿Eh? ¿Qué significa eso?’ Primero que nada, soy gruesa", dijo. "¿Qué quieres decir con china? ¿Qué? Pero luego se disculparon o lo que sea. Y todo el tiempo realmente no me importó".

Healy se disculpó tibiamente por sus comentarios relacionados con Spice en abril desde el escenario en Nueva Zelanda, donde dijo: "Me siento un poco mal y lamento un poco si te he ofendido. Ice Spice, lo siento. No es porque me moleste que se hayan malinterpretado las bromas. Es porque no quiero que Ice Spice piense que soy un imbécil", añadió en ese momento. "Te amo, Ice Spece. Lo siento mucho. No quiero que se malinterprete como malo. No me importa ser un poco bromista... pero realmente lo siento si te he molestado porque te amo".

En el concierto de Los Ángeles, Healy nuevamente intentó explicar sus frecuentes arrebatos verbales. "He realizado versiones algo exageradas de mí mismo en otros escenarios, ya sea en forma impresa o en podcasts, y en un intento a menudo equivocado de cumplir el tipo de papel de personaje de la estrella de rock del siglo XXI, por lo que es complicado", dijo Healy. dijo, sin señalar incidencias ni comentarios concretos.

"Esto puede ser cursi, pero a veces fingir es la única manera de descubrir realmente quién eres, y probablemente también se podría decir que los hombres prefieren hacer impresiones ofensivas para llamar la atención que ir a terapia", continuó. "Pero no hay nada de malo en querer mejorar, a veces eso solo requiere personas que realmente sepan de lo que están hablando".

Recientemente The 1975 anunciaron que se tomarían un "descanso indefinido"

Hicieron el anuncio durante su paso por el Golden 1 Center de Sacramento en California, el pasado 26 de septiembre, cuando se acercaban al momento culminante de su actuación con el tema Sex.

"Es maravilloso que estén todos aquí", empezó diciendo Healy. "Después de esta gira, tomaremos un descanso indefinido de conciertos, así que es increíble tenerlos con nosotros esta noche. Muchas gracias".

La banda británica The 1975 vendía todas las entradas para su concierto en el Wizink Center de Madrid el próximo 27 de febrero dentro de su nueva gira europea, Still... At Their Very Best.

El grupo ofrecerá más de una veintena de actuaciones en Europa, con paradas en otras ciudades como Londres (The O2, 12 y 13 de febrero), Lisboa (Campo Pequeno, 26 de febrero), París (Le Zenith, 1 de marzo) o Berlín (Verti Music Hall, 12 de marzo).