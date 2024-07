La mejor versión de Calamaro inunda de clásicos el Río Babel

Una nueva edición del Río Babel ha arrancado en la Caja Mágica con un recinto un poco más pequeño que el de años anteriores y que el que abarrotó hace unas semanas Green Day.

Da gusto ir a un festival diferente, sin agobios, bien gestionado y con una personalidad propia como es el Río Babel. Mucho calor al principio pero buenas sombras para ver al mexicano Caloncho después de que el rapero argentino Trueno incendiara el escenario frente a sus fans más jóvenes.

El gran sello de identidad de este festival es la mezcla de artistas españoles con latinoamericanos y este primer día fue un gran ejemplo. Tocaron Trueno desde Argentina, Caloncho desde México, Juanes desde Colombia, Cardellino desde Urugay, Andrés Calamaro desde Argentina y el catalán Nil Moliner para cerrar la noche.

El concierto de Caloncho fue la banda sonora perfecta para una soleada tarde verano y la primera cerveza de la noche. Canciones pop tropicales que te llevan de viaje mientras charlas con tus amigos.

Después llego el gran Juanes, un artista mítico del que me sorprendieron por un lado la cantidad de canciones que todos conocíamos suyas y por otro el bajo poder de convocatoria que tiene.

Con más de 25 años de carrera, numerosos éxitos y teniendo 18 millones de oyentes mensuales en Spotify no consiguió llenar el escenario principal ni ayudar a colgar el cartel de no hay entradas para este primer día de festival.

Juanes dio un buen concierto, se nota que lleva una gran banda, en el que sonaron un clásico detrás de otro, Mala gente, Nada valgo sin tu amor, Volverte a ver, Fotografía, Es por ti, La camisa negra, A dios le pido y Me enamora.

A lo mejor la intensidad era mucho más alta en las primeras filas, donde si había un buen grupo de fans del colombiano, pero estabamos a una distancia media. La gente cantaba las canciones, porque todos nos conocíamos los estribillos, pero ni estaba lleno, ni se veía a la gente vibrar ni la potencia de la música invitaba a venirse arriba.

El uruguayo Cardellino con su mezcla de pop y música urbana sirvió de descanso perfecto entre Juanes y Calamaro y hace que salga del festival con deberes. Me toca darle una oportunidad en casa a sus canciones y a las de Trueno.

La brutal honestidad de Calamaro

El cantautor y rockero argentino es tan mítico y legendario como polémico y controvertido. Nunca sabes que Calamaro te vas a encontrar cuando vas a un concierto suyo pero esta vez los que hemos tenido una adolescencia marcada por sus poéticas letras tuvimos la mayor de las suertes.

Andrés salió al escenario acompañado de una banda de potente sonido y se dedico a tocar canciones, un temazo detrás de otro sin detenerse en dar ningún tipo de speech político o polémico.

Calamaro se encuentra celebrando el 25 aniversario de Honestidad Brutal, para muchos su mejor disco, y esta gira es todo un regalo para los fans más acérrimos del argentino ya que la practica totalidad del concierto son canciones de este álbum.

Arrancó con El día de la mujer mundial y sonaron clásicos como Te quiero igual, Cuando te conocí, No tan Buenos Aires, Maradona o Son las nueve. También escuchamos Tuyo siempre de El Salmón, Flaca de Alta Suciedad y Cuando no estás de Bohemio.

El cierre antes de los bises con Paloma dejo al personal gritando toda la letra con lagrimas en los ojos. "Mi vida, fuimos a volar / Con un solo paracaídas / Uno solo va a quedar / Volando a la deriva"

Después cerró con Crímenes Perfectos y Los Chicos una combinación perfecta entre intensidad, emoción y potencia coreable. "Si resulta que sí, si podrás entender, lo que me pasa a mí esta noche / Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer (adentro) / La moneda calló por el lado de la soledad".

A pesar de todo Calamaro sigue siendo uno de los compositores en español más grandes de todos los tiempos y ayer volvió a demostrarlo. Lo mejor que tiene son las canciones y cuando simplemente se dedica a tocar y deja que sean ellas las que hablen está todo bien. "Canciones de dolor real / Pero canciones, no más / Canciones partidas por la mitad / Pero canciones, no más / Canciones de amor perdido / Pero canciones, no más / Canciones que confiesan todo / Pero canciones para mí y los demás".