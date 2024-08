Los mejores singles lanzados esta semana: Rosalía, Bruno Mars, Lady Gaga, Post Malone y más

Analizamos algunas de las principales novedades musicales de esta semana de mediados de agosto. Varios de los artistas más grandes del momento se han puesto de acuerdo para sacar nuevos singles y discos todos a la vez y además tenemos algunas joyas interesantes que también merecen ser escuchadas.

La música no se detiene en verano y las novedades musicales acompañan al sol este viernes 16 de agosto. Una semana que ha visto el regreso de Bruno Mars acompañado de Lady Gaga, la esperada colaboración de Rosalía con su amiga Lisa de Blackpink y el nuevo disco de Post Malone.

Die With A Smile – Lady Gaga y Bruno Mars

Hemos tenido que esperar cinco años para volver a escuchar una canción en solitario del genio Bruno Mars y para su regreso se ha juntado a Lady Gaga, una de las cantes más poderosas de la actualidad. Una poderosa balada con toques country clásicos en las que ambos artistas brillan juntos.

New Woman – Lisa y Rosalía

Estamos ante una canción destinada a romperlo como pocas. La fuerza de Lisa, que tiene detrás del fandom kpoper de Blackpink, sumada al poderío de Rosalía, con Tove Lo ayudando en la composición y el midas Max Martin en la producción sólo puede ser sinónimo de éxito.

Have The Heart – Post Malone y Dolly Parton

El rapero y cantante norteamericano Post Malone finalmente ha lanzado el disco de música country del que llevaba semanas sacando adelantos. Lleno de colaboraciones estelares dentro del country como Tim McGraw, Hank Williams Jr.m Norgan Wallen, Blake Shelton o Brad Paisley. Especialmente interesante me parece su dueto con la reina Dolly Parton

The Bed, The Room, The Rain and You – Hinds

El grupo de rock alternativo madrileño liderado por Carlotta Cosials y Ana García Perrote han vuelto con fuerza este 2024 y esta canción con un sonido cercano al dream pop es su último adelanto antes del lanzamiento de su cuarto disco de estudio.

Inmmortal Queen – Sía con Neneh Chery y Chaka Khan

Sía ha sumado a Neneh Cherry a esta nueva versión de Immortal Queen que lanzó originalmente en mayo. Otro gran cañonazo de pop electrónico a cargo de Sía.

Además no te puedes perder canciones interesantes de The Smile, Jake Bugg, Chambao, Hozier, Natalia Lacunza, Tanxugueiras, Javiera Mena entre muchos otros que puedes encontrar en esta playlist que actualizo semanalmente.