Melody lanza El apagón, su nuevo sencillo tras Eurovisión: "He tocado fondo, ahora me toca resurgir"

La cantante sevillana Melody ha estrenado su nuevo sencillo, El apagón, ya disponible en todas las plataformas musicales. El lanzamiento viene acompañado de un videoclip en YouTube, en el que la artista expresa con crudeza su momento personal: "He tocado fondo y me toca salir".

Este nuevo tema llega poco después de su participación en Eurovisión con Esa diva, con la que quedó en antepenúltima posición. También sigue al lanzamiento de su anterior single, Bandido, publicado en 2024.

El apagón combina ritmos bailables con una letra introspectiva y de superación personal. Entre sus versos destacan frases como: "No, no lo vi venir", "Me creí especialista y era una aprendiz de lo que es la vida", "Hoy, ya sé qué elegir", "He tocado fondo y me toca salir", y "En cada caída asumo la herida".

Tras su paso por Eurovisión, marcado por la polémica debido a la participación de Israel y el sistema de televoto, Melody canceló varios actos públicos y abandonó el certamen sin hacer declaraciones. Días después, rompió su silencio con un vídeo dirigido a sus seguidores, donde afirmó: "Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas".

Actualmente, la artista ha decidido retirarse temporalmente de la vida pública y regresar a su ciudad natal, Dos Hermanas. En este municipio, vecinos y admiradores han creado un grupo de WhatsApp para mostrarle su apoyo.

Melody no publica un álbum completo desde "Mucho camino por andar" (2014), aunque ha seguido activa en la música colaborando en bandas sonoras como "Hércules", "Mujeres apasionadas" o "Ahora o nunca".

Con apenas diez años, Melody se convirtió en la artista española más joven en alcanzar el número uno en más de 15 países y vender más de un millón de copias, un logro que marcó el inicio de una carrera llena de altibajos pero también de resiliencia.