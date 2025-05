Chanel y Blanca Paloma se pronuncian la actuación de Melody en Eurovisión y la posterior polémica

Aunque estaba previsto que Melody atendiese a los medios de comunicación a su llegada a España tras Eurovisión, el 'batacazo' que se ha llevado al quedar en antepenúltima posición, y la polémica que ha rodeado su paso por el festival -salpicado por temas políticos por la posición proPalestina de RTVE antes de la retransmisión de la gran final de Basilea, además de las especulaciones de irregularidades en el televoto- ha provocado que la artista cancelase su agenda con el ente público y cambiase de planes para viajar directamente a Málaga sin pasar por Madrid para reencontrarse con su hijo y su familia.

Una polémica sobre la que se han pronunciado sin filtros dos de las últimas representantes de España en el Eurovisión: Chanel, que obtuvo un gran tercer puesto en 2022, y Blanca Paloma, que quedó en el 17º lugar en 2023.

"Yo estoy orgullosa de Melody. Vimos la actuación y gritamos, saltamos, yo estaba... O sea, me sentí súper... Empaticé muchísimo con ella. Y la verdad es que estoy súper feliz de cómo lo hizo. Esa es la verdad" ha confesado la cantante de 'Slomo'.

"Yo nunca me meto en polémicas, eso para empezar. Entonces yo, al final, soy artista, yo no soy geopolítica, no tengo mucha idea de todo esto. Yo lo que sí que sé es que, como persona que ha estado allí y sé las cosas que pasan por detrás, es... Empatizo mucho con Melody sé lo que tiene que estar sintiendo, y con todo el equipo de Televisión Española, y mi gran máximo apoyo para ellos. No puedo decir más" ha añadido Chanel, intentando mantenerse al margen de la controversia a pesar de posicionarse al lado de Melody.

Blanca Paloma, por su parte, cree que "Melody tiene que estar muy orgullosa, ha hecho una actuación que ha quedado para la historia de Eurovisión. Los eurofans deberíamos poner en valor eso y realmente no existe una fórmula para ganar el festival, así que hay que seguir perseverando". "Creo que la posición en un festival como Eurovisión no debería ser lo importante. A Melody o a mí o a todas las candidatas que hemos pasado nos han visto miles de personas, eso es un regalazo y hemos dejado ahí una parte de nuestra esencia, así que hay que seguir intentándolo" apunta.

A pesar de que no ha tenido respuesta a los mensajes que ha enviado a la cantante de 'Esa Diva' en los últimos días, Blanca defiende que la andaluza haya decidido apartarse de todo tras su 'varapalo' en el festival: "Entiendo que haya desconectado. Yo hubiera hecho lo mismo, vaya. Sí, así que descanse y que ella retome cuando esté preparada y me parece de verdad un referente que se haya puesto por delante y haya dicho, 'no, no, es que yo ya he entregado todo, os lo he dado todo ahora, respetarme este tiempo', que se lo merece".

"Yo lo veo bien que se haya puesto ella por delante, al final lo importante es cuidar también lo que hay detrás de la artista, lo que decíamos, al ser humano que hay detrás, porque Melody es una guerrera y parece que puede con todo, pero también tendrás un momento de fatiga y Eurovisión deja una resaca emocional muy grande, así que que se recupere y que vuelva con fuerza cuando ella esté preparada" ha zanjado.