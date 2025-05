¿Te salvaría tu perro de una agresión? Así es el trend viral que arrasa en redes

¿Hasta qué punto estaría dispuesto tu perro a protegerte? Esa es la pregunta que está detrás de uno de los retos virales más comentados en redes sociales en los últimos días. El experimento, que ya acumula millones de visualizaciones en TikTok, consiste en simular una situación de peligro en casa para ver cómo reacciona la mascota del hogar, normalmente un perro.

El procedimiento suele ser simple: un amigo o familiar se disfraza, se cuela por la puerta con actitud amenazante y simula una agresión hacia el dueño. La reacción del animal es grabada y compartida en vídeo. Y los resultados, como cabía esperar, son de lo más variados.

Algunos perros sorprenden con una valentía implacable, abalanzándose contra el supuesto intruso para defender a su humano. Otros optan por quedarse entre medias, ladrando con fuerza e intentando ahuyentar al agresor. Y luego están los que, lejos de plantar cara, prefieren salir corriendo o incluso esconderse bajo la cama, provocando las risas (y en ocasiones la decepción) de sus dueños.

Los comentarios no se han hecho esperar. "Mi perro me mira, se da media vuelta y se va a dormir", escribía una usuaria entre risas. Otro añadía: "No le hace falta morder, su ladrido ya intimida". Algunos incluso han intentado defender a los perros que no reaccionan con agresividad: "Los perros saben que no hay peligro real, por eso no actúan", apuntaba un seguidor. Otro comentario destacaba: "Detectan la energía de la gente. Si sienten que estás actuando, no se lo creen".

Más allá del entretenimiento, el trend ha abierto un debate sobre el vínculo entre humanos y animales, y sobre cómo interpretamos el instinto protector. Aunque, por ahora, lo cierto es que la mayoría lo vive como lo que es: una excusa para conocer mejor a nuestras mascotas… y echarse unas buenas carcajadas en el proceso.