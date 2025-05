Así es el discurso de graduación cargado de ironía y dardos a los profesores que ha arrasado en TikTok

El final del curso suele estar marcado por discursos emotivos, agradecimientos formales y alguna que otra lágrima. Pero no siempre. En un instituto, dos alumnos han convertido su intervención de graduación en un fenómeno viral. La grabación, subida a TikTok, ya acumula cientos de miles de visualizaciones y una oleada de comentarios que van desde la risa al desconcierto.

El chico comenzó con una frase que ya dejaba claro el tono: "Sé que os sorprenderá verme aquí, a mí también". A su lado, su compañera no se quedó atrás: "Por si no lo conocéis, este es Abde. Os lo presento porque ha venido a clase lo justo". La dupla, entre bromas y pullas, hizo un repaso por su paso por el bachillerato general, ese periplo académico que, como ellos mismos dijeron, "es como el horóscopo: parece importante, pero en realidad no lo es".

Con una ironía ágil, agradecieron a profesores como Félix, el docente de inglés que "siempre aparecía justo cuando pensábamos que no vendría", o Mamen, que "ha aguantado todo el curso sin perder la paciencia". Incluso hubo hueco para una despedida con dardo final: "Gracias a todos los profesores, incluso a esos que no sé cómo se llaman. Y mucha suerte… suerte la que necesita mi profesor para que le crezca pelo en la cabeza".

En los comentarios, las reacciones son tan diversas como el propio discurso. "Los discursos de graduación cómicos son ultra incómodos", escribe un usuario. Otro responde: "Lo único que quiero es graduarme para hacer un discurso con mi mejor amigo". Pero quizá la frase que mejor resume lo ocurrido es la más repetida: "Querían que quedase épico y les quedó legendario". La generación Z ha hablado. Y lo ha hecho a carcajadas.