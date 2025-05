Andrés Calamaro dice esta frase en un concierto en Colombia y termina dejando el escenario tras ser abucheado

El sábado 17 de mayo, el cantante argentino Andrés Calamaro protagonizó un tenso momento durante su concierto en el Arena Cañaveralejo de Cali, Colombia. Mientras actuaba ante miles de fans, el artista hizo una enérgica defensa de las corridas de toros de las que es muy fan, justo en una ciudad que recientemente prohibió esta práctica.

Durante el show, Calamaro simuló una faena con su chaqueta como si fuera una muleta, y dedicó su popular canción Flaca a "los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo" por la decisión de prohibir la tauromaquia. Sin embargo, lejos de recibir aplausos, sus palabras provocaron una ola de abucheos y silbidos por parte del público. Molesto, el músico respondió: "Lo siento. Están cancelados y bloqueados. Hasta nunca."

Acto seguido, abandonó el escenario, aunque regresó minutos después para terminar la canción junto a su banda, que había seguido tocando.

La controversia no terminó allí. Al día siguiente, Calamaro continuó su defensa de la tauromaquia a través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram. En ella, comparó la situación con otras expresiones culturales en retroceso:

"No sé si los aficionados somos mayoría en Colombia, pero tampoco lo es la literatura, y por ahora no se queman libros ni se han cerrado las bibliotecas. Los cines cedieron ante las plataformas y eso tampoco es motivo de celebración."

Según Calamaro, quienes defienden la tauromaquia son personas "decentes y educadas", y acusó a los animalistas de actuar con intolerancia y violencia verbal: "Nosotros no maltratamos animales, pero los animalistas solo saben insultar y desear consecuencias sangrientas para quienes elegimos libremente cómo vivir. Su único argumento es el insulto."

Sobre lo ocurrido en Cali, el artista aclaró que el concierto se realizó en su totalidad: "Anoche dimos el recital completo. Solo me ausenté dos minutos durante un pasaje instrumental. Tocamos las 22 canciones del repertorio. Cali nunca votó ni hizo referéndum para cerrar la plaza de toros; esto se decidió por presión de una minoría ignorante, utilizada en alianzas políticas para obtener mayoría. Colombia es taurina, como también es musical. Es tradición, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar."

En sus declaraciones, también arremetió contra lo que llamó "la violencia infantil" de algunos activistas y el desdén por los derechos de los humildes: "Es posible que los aficionados seamos minoría, pero vivimos en una época que defiende los derechos de las minorías. No soy torero ni asesino, ni maltrato animales, pero sí como animales todos los días. Comer carne no es maltrato, y la gastronomía no es perversidad."

Finalmente, criticó lo que considera una postura hipócrita por parte de algunos defensores de los animales: "Los animalistas se escudan en una falsa piedad, pero en realidad actúan con egoísmo. En redes son valientes, pero en persona nunca se atreven a decir nada. Lo único que lamenté fue estar en una plaza de toros... sin toros. Y me solidarizo con todos los que han perdido su trabajo por esta prohibición."