Una tiktoker española cuenta como una cita de Tinder consiguió estafarle 150 euros

Las estafas están a la orden del día, y cualquiera puede convertirse en víctima de ellas. Así lo ha demostrado Coral Corbí, una joven creadora de contenido madrileña, conocida por sus vídeos sobre belleza, estilo de vida y curiosidades, que ha compartido recientemente una desagradable experiencia en una serie de tres vídeos que ya suman más de medio millón de visualizaciones en TikTok.

Coral relató cómo conoció a un chico a través de Tinder, con quien tuvo una única cita que terminó costándole 150 euros. Poco tiempo después, descubrió que había sido víctima de una estafa.

En el primer vídeo, sinceramente podría haberlo contado todo en uno, explicó que el chico parecía totalmente normal: "era mono, tenía un perfil corriente, decía que le gustaban los animales, era muy familiar y le encantaba leer", recordó.

Tras varios días de conversación, decidieron quedar en persona. "Una no termina de escarmentar con Tinder", lamentó Coral. Cuando se vieron, ella notó que el chico era algo diferente a las fotos, pero aun así decidió darle una oportunidad. Se encontraron en un bar, pidieron unas tapas y comenzaron a charlar.

Sin embargo, en mitad de la cita, él recibió una llamada que cambió por completo el ambiente. "Cogió el teléfono delante de mí, y en cuanto empezó a hablar, su expresión cambió y se le llenaron los ojos de lágrimas. Intentaba aguantarse, pero los lagrimones le caían", relató la tiktoker.

Preocupada, Coral le preguntó qué ocurría. Él se disculpó por el mal momento y le explicó que acababa de recibir una mala noticia: supuestamente, su hermana de 27 años y con una enfermedad neurológica había sido ingresada de urgencia en su país de origen. Añadió que quería ir a verla, pero no tenía dinero para viajar.

Conmovida por la historia, Coral accedió a prestarle 150 euros mediante Bizum. "No quería irse, quería seguir conmigo, pero me contó lo que pasaba. Me dio pena y le ayudé", confesó.

Después de la cita, él le escribió diciendo que ya había llegado a su país y que estaba con su hermana. Le dio las gracias y, desde ese momento, dejó de contestar. Coral no sospechó nada: "Pensé que estaría ocupado con su familia. Igual no le gusté, yo simplemente le ayudé, no quería nada a cambio".

El giro de guion lo cuenta en un tercer vídeo y llegó días después, cuando Coral volvió al mismo bar con una amiga… y se encontró al mismo chico en una cita con otra chica. Se escondió discretamente para observar la situación y, para su sorpresa, vio cómo él volvía a recibir una llamada y comenzaba a llorar, repitiendo el mismo comportamiento que tuvo con ella.

Entonces, decidió actuar. "Me armé de valor, me levanté, caminé hacia su mesa con la cabeza bien alta, muerta de vergüenza, y le pregunté a la chica: ‘Perdona, ¿ya te ha pedido 150 euros?’". La joven, sorprendida, respondió que sí.

"Pues no se los des, cariño, porque yo ya se los presté… y se supone que ahora mismo está con su hermana", le advirtió Coral. Luego, se dirigió al chico para exigirle que le devolviera el dinero.

Él, pálido, le dijo que no tenía el dinero en ese momento. Coral fue a la comisaría para denunciar los hechos, pero no tiene muchas esperanzas en que prospere: "Es que el Bizum se lo hice yo, así que… tonta yo".