¿Quiénes son Sleep Token? Descubre a la banda de metal alternativo que es número uno en Estados Unidos

Recientemente os hablábamos de Ghost, una banda sueca que había acabado con la sequía de cuatro años de álbumes de rock en lo alto el Billboard 200 con su último lanzamiento Skeletá. A pesar de que el álbum fue destronado apenas una semana después por DTMF de Bad Bunny, ha llegado un nuevo disco de rock a vengar a su hermano caído. Even in Arcadia, de Sleep Token se catapultó al primer puesto del Billboard 200, y a pesar de que es posible que muchos no conozcáis a este misterioso grupo, tienen una historia fascinante.

Este es el primer álbum del grupo que llega al número uno en Estados Unidos, con 127.000 unidades equivalentes vendidas hasta el 15 de mayo, en su mejor semana hasta la fecha. Esta cifra es también la semana con el mayor número de ventas de álbum de un disco de rock en casi un año, y de hard rock en más de dos. En cuanto a streaming, esta semana ha roto el récord de mayor número de reproducciones de un álbum de hard rock de la historia.

No es la primera vez que Sleep Token alcanza el Billboard 200: su álbum Take Me Back To Eden llegó al puesto 16, con seis de las canciones del álbum entrando en el top 10 de canciones de hard rock, y quedó entre los 10 artistas de hard rock más escuchados en 2023 y 2024.

Even in Arcadia ha vendido 73.500 copias según Billboard, 47.000 de ellas en formato vinilo. Esta cifra es la más elevada de toda la trayectoria de la banda, y ha superado las ventas de Skeletá de Ghost por unas 3.000. Sólo One More Time… de blink-182 supera en ventas a este disco, con 49.000 a su nombre.

Sleep Token, emisarios de un dios desconocido

Sleep Token nace en 2016 con el lanzamiento de su primer single, Thread the Needle. Desde entonces han publicado cuatro álbumes: Sundowning, en 2019; This Place Will Become Your Tomb, en 2021; Take Me Back To Eden, en 2023 y finalmente Even in Arcadia, en mayo de este año.

A lo largo de toda su trayectoria, los miembros de Sleep Token han decidido mantener el anonimato, y sólo conocemos el pseudónimo de un miembro de la banda: Vessel, el cantante y "líder". Hay otra persona, apodada II, que aparece en los créditos de sus temas y álbumes. En los conciertos les acompañan los miembros conocidos como III y IV; y Espera, un grupo de acompañamiento vocal.

Para ayudarles a mantener el anonimato, los miembros de Sleep Token ocultan sus rostros detrás de máscaras y utilizan exclusivamente ropa negra, una práctica que muchos han comparado con Ghost o Slipknot, a pesar de la negativa del propio Vessel. Durante los conciertos no se dirigen al público, y a lo largo de su trayectoria no han hecho más que un par de entrevistas.

Sleep Token tiene también una propuesta conceptual muy interesante, ya que aseguran ser los emisarios de un dios arcaico y omnipresente llamado Sleep, que se le apareció a Vessel en un sueño, prometiéndole gloria y éxito si le seguía y compartía su mensaje. Vessel ha asegurado en una de las infrecuentes entrevistas que han tenido que ellos sirven a Sleep y protegen su mensaje.

Entre sus influencias citan a Slipknot, la música Gospel, Deftones y Bon Iver, y se les han atribuido gran cantidad de estilos musicales, entre los que destacan el metal alternativo, el metal progresivo, el R&B e incluso el indie pop.

Este misterioso grupo une muchos elementos de sus predecesores para conseguir una imagen y un sonido único, que está teniendo mucho éxito, y su puesta en escena y propuesta conceptual han sido alabadas por muchos. ¿Les conocías?