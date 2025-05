Este aterrador grupo se convierte en la primera banda de rock en llegar a los más alto del Billboard en cuatro años

Ghost se ha consolidado como la banda de hard rock más influyente de la última década, y su nuevo álbum Skeletá, lanzado el 25 de abril, lo confirma con contundencia. Esta semana, el disco debutó en el puesto número 1 del Billboard 200, superando a pesos pesados como SZA, Kendrick Lamar y Morgan Wallen.

Lo más impresionante es el modo en que lo lograron: de las 86.000 unidades equivalentes vendidas en su primera semana, un abrumador 89 % provino de ventas tradicionales, incluyendo 44.000 copias en vinilo. Según Billboard, esta cifra no solo representa la semana con mayor venta de vinilos para un álbum de hard rock desde que se tiene registro (1991), sino que también se posiciona como la tercera mayor semana de ventas en vinilo para cualquier álbum de rock en la era moderna. Solo One More Time de blink-182 (49.000 en 2023) y The Record de boygenius (45.000 en 2023) lo superan.

Skeletá también marca un hito: es el primer álbum de hard rock en alcanzar el número 1 en el Billboard 200 desde Power Up de AC/DC en 2020. Y dentro del pop-rock en general, no se veía algo así desde Moon Music de Coldplay en octubre de 2024.

Este es el noveno trabajo de Ghost en aparecer en el Billboard 200. Su debut en la lista fue en 2013 con Infestissumam, su segundo álbum, que alcanzó el puesto 28 y marcó su primera entrada al top 40. Con Skeletá, Ghost logra su octavo top 40 y su quinto top 10. Ya habían rozado la cima en 2022 con Impera, que llegó al número 2.

Ghost, formada en 2006 en Linköping, Suecia, es mucho más que una banda: es una experiencia. Liderada por Tobias Forge —quien encarna a personajes como Papa Emeritus y Cardinal Copia—, el grupo se presenta con una estética teatral cargada de misticismo, mientras sus músicos permanecen en el anonimato como los enigmáticos Nameless Ghouls.

Su sonido fusiona riffs pesados, melodías pop y letras satíricas llenas de simbolismo religioso, dando lugar a una propuesta única que ha conquistado tanto a la crítica como al público. Con discos aclamados como Meliora y Prequelle, Ghost se ha ganado un lugar como una de las bandas más singulares y reconocibles del rock contemporáneo.