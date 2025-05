Spotify predice las canciones que marcarán el verano de 2025

El verano se acerca y con él las apuestas por las canciones que, entre terrazas, festivales y vídeos virales, se convertirán en la banda sonora de los próximos meses. Spotify ha publicado esta semana su predicción anual Songs of Summer, en la que sus editores globales seleccionan las 30 canciones que, según sus análisis, dominarán las playlists del hemisferio norte durante este verano de 2025.

La lista reúne una mezcla de artistas consagrados y nuevos talentos que, juntos, reflejan la diversidad de estilos y regiones que hoy nutren el panorama musical global. En ella encontramos nombres tan reconocidos como Lady Gaga, que se cuela con How Bad Do U Want Me, y Lorde, que regresa con What Was That, un tema que ha encantado a sus fans. También están presentes Drake, con NOKIA, y Charli XCX, con party 4 u.

Desde Latinoamérica, Bad Bunny promete sonar con fuerza gracias a NUEVAYoL, mientras que DYSTINCT y French Montana lo van a petar, según Spotify, con YA BABA. El talento emergente también tiene protagonismo: ROLE MODEL aparece con Sally, When the Wine Runs Out, una canción que ya supera los 50 millones de reproducciones; sombr destaca con back to friends y la española Bb trickz se hace un hueco con Super.

Otros temas que apuntan a sonar sin descanso son Ordinary de Alex Warren, Mystical Magical de Benson Boone, Summer Sweat de Hannah Cohen, Dark Thoughts de Lil Tecca o What I Want, firmada por Morgan Wallen junto a Tate McRae. La playlist también incluye colaboraciones como With You de Davido y Omah Lay, Show Me Love con Tyla, o Say My Name – Remix con Florence + The Machine.

La selección, que se renueva cada año, no solo marca el pulso del verano, sino que confirma el papel de Spotify como termómetro musical global. Y si algo está claro, es que el verano de 2025 promete estar lleno de matices, acentos y sonidos que ya han empezado a ocupar su lugar en miles de playlist.