Los miembros de One Direction se despiden de Liam Payne completamente devastados

El mundo de la música llora la muerte de Liam Payne, exmiembro de One Direction, quien falleció el pasado miércoles 16 de octubre a los 31 años tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. La noticia ha conmocionado a fans, amigos y familiares, mientras que sus compañeros de banda, quienes han permanecido en silencio durante varios días, finalmente han emitido un emotivo comunicado.

"Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos estén en condiciones de hacerlo, hablaremos más sobre esto", comienza el comunicado de One Direction, publicado en su perfil oficial de Instagram tras cuatro años de inactividad. "Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amamos profundamente. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto a nosotros. Lo extrañaremos enormemente. Te amamos, Liam. Louis, Zayn, Niall y Harry", continúa el comunicado.

La reacción más inmediata llegó por parte de Zayn Malik, quien compartió en sus redes sociales una foto junto a Payne y escribió: "Te quiero, hermano". En su extenso mensaje, Zayn confesó su tristeza por no haber tenido la oportunidad de despedirse y expresó: "Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. Espero que donde quiera que estés, estés en paz y sepas lo amado que eres".

Harry Styles también rindió homenaje a su amigo, destacando la energía contagiosa de Liam y su amor por hacer felices a los demás. "Estoy realmente devastado por su fallecimiento. Los años que pasamos juntos siempre serán los más preciados de mi vida", confesó. Louis Tomlinson, el mayor del grupo, se despidió con un conmovedor mensaje: "Payno, mi niño, uno de mis mejores amigos, mi hermano. Te amo, amigo".