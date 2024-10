Zayn Malik se despide de Liam Payne: "He perdido un hermano cuando nos dejaste"

La trágica noticia de la muerte de Liam Payne con 31 años en Argentina ha dejado a todo el mundo en shock, a los fans del cantante, a sus compañeros del mundo de la música y a su familia.

Pero sin duda la muerte de Liam ha golpeado con especial dureza a sus excompañeros de grupo en One Direction que sacaron este comunicado conjunto en las redes sociales de la banda en el que aseguraban estar “completamente devastados por la noticia” y añadían que, cuando estuvieran preparados, cada uno iría hablando cuando pudiera.

En ese sentido Zayn Malik recurrió a Instagram para compartir una foto de él mismo recostado en el regazo de Payne mientras los dos entonces adolescentes tomaban una siesta. En su emotiva carta de despedida, dice que espera que Payne pueda "escucharlo", ya que ha estado "hablando en voz alta" hasta el final del día anterior.

"Liam, me he encontrado hablándote en voz alta, esperando que puedas oírme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que podíamos tener en nuestras vidas.

Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida.

Cuando extrañaba mi hogar cuando tenía 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y sonríe tranquilizadora y hazme saber que eras mi amigo y que era amado.

Aunque eras más joven que yo siempre fuiste más sensato que yo. Eras testarudo, testarudo y te importaba un carajo decirle a la gente cuando se equivocaba. A pesar de que chocamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso.

En lo que respecta a la música, Liam, eras el más calificado en todos los sentidos. No sabía nada en comparación, yo era un niño novato sin experiencia y tú ya eras un profesional.

Siempre me alegró saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber en qué dirección dirigir el barco a continuación.

Perdí un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por solo darte un abrazo por última vez y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y respetaba mucho.

Aprecio todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre. No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento en este momento aparte de más que devastado.

Espero que donde quiera que estés ahora estés bien y estés en paz y sepas lo amado que eres.

Te amo hermano"