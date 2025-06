Miley Cyrus confiesa que se arrepiente del 80% de sus tatuajes: "Amo a mi gato pero no lo necesitaba"

Desde sus días como Hannah Montana, Miley Cyrus está irreconocible. Después de haber pasado por uno de los cambios de identidad visual más míticos de la historia reciente (el look que lucía en su era de Wrecking Ball consiguió romper de golpe su imagen de niña Disney como una metafórica bola de demolición); la cantante se ha forjado una estética propia de peso con el paso de los años. Ya hay más que la asocian con canciones como Flowers, un tema que le valió su primer Grammy que por su paso por Disney Channel, y la ahijada de Dolly Parton trabaja cada día por separarse más y más de esa primera etapa de su vida.

Una parte muy grande de esta identidad visual y estética son sus tatuajes. En todo su cuerpo la actriz tiene decenas de tatuajes de línea fina en un estilo patchwork (pequeños diseños esparcidos por toda una zona, sin aparente conexión temática entre ellos), que muchos han utilizado de inspiración para decorar su propio cuerpo.

En una entrevista que concedió al New York Times, Miley compartió que una de las cosas de las que más se arrepiente es de sus tatuajes. "Un error que cometí son el 80% de mis tatuajes. No me arrepiento lo suficiente para borrarlos con láser, pero algunos de ellos… Amo a mi gato pero no lo necesitaba, amo a mi perro pero tener un pitbull en cada foto para el resto de mi vida es intenso. Hay algunos de los que podría prescindir", fueron sus palabras exactas.

En esta misma entrevista confesó que uno de los tatuajes que más le molestan es uno que tiene en un dedo de la palabra BAD en rojo, haciendo alusión a un álbum de Michael Jackson, que por temas de licencias y copyright se lo suene tener que tapar. Estas declaraciones han salido al aire apenas dos días después de que un fan le pidiera en que le diseñara su primer tatuaje, que ella dibujó en su móvil; y de que se la viese en un estudio de tatuaje en Nueva York. Parece que Miley no ha rechazado los tatuajes en conjunto, únicamente algunos en particular.

Las redes se han llenado de fans comentando esta situación y compartiendo experiencias parecidas. Muchos afirman que es normal sentirse así con los tatuajes, que la mayoría de personas que se tatúan algo terminan por arrepentirse; mientras que otros dudan de esta afirmación, diciendo que nunca en la vida se arrepentirían de tatuarse a sus mascotas. Sea como fuere, con la reciente publicación de su último álbum Something Beautiful la cantante estará en boca de todos, con tatuajes o sin ellos.