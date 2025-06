Miley Cyrus ya puede volver a cantar canciones de Hannah Montana en sus conciertos

El universo Disney ha sido el punto de partida para muchas estrellas que, tras su paso por la factoría juvenil, emprendieron caminos muy distintos. En el caso de Miley Cyrus, su transformación artística ha sido una de las más radicales y comentadas, rompiendo con fuerza la imagen de Hannah Montana, el personaje que la convirtió en un icono global para toda una generación. Ahora, casi dos décadas después del estreno de la serie, la cantante ha revelado que por fin tiene autorización para interpretar en vivo las canciones de aquel personaje que, aunque dejó atrás, nunca terminó de desaparecer del todo.

Hasta ahora, Cyrus no podía cantar en sus conciertos ningún tema del repertorio de Hannah Montana, a pesar de ser la voz, el rostro y el alma del proyecto. Las razones estaban ligadas a cuestiones contractuales tras su salida de Disney, lo que le impedía incorporar al setlist temas tan populares como The Best of Both Worlds, Nobody’s Perfect o He Could Be the One. Sin embargo, tras ser reconocida recientemente como Leyenda Disney, un honor que la vincula oficialmente con el legado del canal, ha recuperado los derechos necesarios para incluir ese repertorio en sus futuras giras.

Esta posibilidad ha generado una avalancha de comentarios entre sus fans más veteranos, muchos de los cuales crecieron viendo la serie y cantando sus canciones. Para ellos, la vuelta de esos temas a los escenarios no es solo un guiño a la nostalgia, sino una celebración del camino recorrido por la artista. Miley ya no necesita reivindicarse como adulta ni demostrar su madurez musical; el reconocimiento internacional, los premios y el respeto de la industria la avalan. Ahora, con su nuevo disco Something Beautiful y una carrera consolidada, puede permitirse mirar atrás sin renunciar a nada.

La noticia ha coincidido con una etapa de introspección y reconciliación en la carrera de Cyrus. En sus últimas entrevistas ha compartido recuerdos de sus inicios, ha hablado con naturalidad de las dificultades que vivió al intentar desligarse de su imagen juvenil y ha valorado el impacto que tuvo sobre millones de jóvenes que, durante años, vieron en ella un modelo cercano.

Aunque no hay confirmación oficial sobre si efectivamente interpretará estos temas en sus próximos conciertos, la posibilidad está sobre la mesa. Y eso basta para que la maquinaria de la ilusión se ponga en marcha. Lo que está claro es que, si alguna vez se escucha en directo la mítica intro de Hannah Montana en la voz de una Miley adulta, será un momento histórico tanto para la artista como para su público.