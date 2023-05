Miley Cyrus revela que no quiere volver a los escenarios

Miley Cyrus ha revelado que "no tiene ningún deseo" de volver a hacer una gira, descartando una gira en apoyo de su reciente y exitoso último álbum 'Endless Summer Vacation'.

La creadora de éxitos como Flowers, de 30 años, realizó su última gira mundial en 2014 para su álbum Bangerz con la que dio 80 conciertos por todo el mundo. Desde entonces sólo ha hecho dos giras más pequeñas como el Attention Tour de 2021-2022 con el que dio 11 conciertos.

En declaraciones a British Vogue, Miley dijo: "Después de la última que hice, lo vi más como una pregunta", compartió Miley, y agregó: "Y no puedo".

"No solo no puedo", continuó, "porque no puedo es tu capacidad, sino mi deseo. ¿Quiero vivir mi vida para el placer o satisfacción de alguien más que no sea el mío?"

Miley explicó que prefiere cantar para familiares y amigos en un ambiente más íntimo. La cantante, que lanzó su exítoso último álbum en marzo, continuó: "Cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que amo. No hay conexión. No hay seguridad".

Ella agregó: "Tampoco es natural. Es tan aislado porque si estás frente a 100.000 personas, entonces estás solo".

Estas declaraciones, que han sorprendido a sus fans, llegan después de que Miley lanzara el video musical de 'Jaded', tercer single del disco 'Endless Summer Vacation'.