Miley Cyrus y 'Jaded': el videoclip y todas sus referencias a los trabajos que dedicó a Liam Hemsworth

La complicada historia que Miley Cyrus compartió con Liam Hemsworth está marcada por ser una relación llena de altibajos, algo que, sin duda, se ha reflejado en las canciones que la cantante ha ido publicando a lo largo de su carrera. Por este motivo, tras haber cerrado esta etapa de su vida con una oda al amor propio, como es 'Endless Summer Vacation', Miley Cyrus ha querido asegurarse de cerrar el círculo de la mejor forma posible: con un videoclip lleno de referencias a sus anteriores trabajos.

En esta ocasión, la cantante ha compartido con el público el videoclip de 'Jaded', un tema que escribió cuando se sentía culpable de que todo estuviera yendo mal con Liam Hemsworth, motivo por el que se disculpa por hacer que se sienta cansado de la relación. Aun así, este mensaje ha cambiado totalmente con la publicación del videoclip, ya que Miley ha optado por cantar esta letra de forma irónica y mostrarse más feliz que nunca por haberse separado de él.

Esto es algo que también ocurrió años atrás con su tema 'Adore You', el cual comenzó siendo una canción dedicada al actor, y que terminó transformando en un mensaje de amor para ella misma después de su ruptura, algo que se vio reflejado en el videoclip. Por este motivo, muchos de los fans de Miley han notado el paralelismo entre ambos vídeos, los cuales cuentan con planos y escenas muy similares entre sí.

Pero, aun así, este no es el único videoclip al que hace referencia la artista, sino que también recuerda mucho al de 'Malibú' y al de 'Slide Away'. Por un lado, coincide en que ambos se han grabado en la misma ciudad: en Malibú; y, por otro lado, también comparten unos planos que, aunque se parecen entre sí, cuentan con un mensaje totalmente distinto. Esto se debe a que, a diferencia que cuando grabó 'Slide Away', Miley Cyrus se muestra totalmente segura de sí misma y ya no se ve perdida y llena de tristeza, algo que sí que ocurrió cuando había miles de personas culpándola de su divorcio. Además, ha optado por transformar el vestido dorado con el que se ahogaba en un precioso bañador, con el cual ahora se puede mover libremente y sin miedo.

De esta forma, la cantante no solo ha logrado transmitir lo feliz y llena de confianza que está ahora, sino que parece que también ha conseguido dejar todos los recuerdos malos en el pasado para seguir avanzando hacia un futuro brillante y lleno de paz. Algo que, sin duda, ha hecho feliz a todos sus fans, quienes estaban deseando que la artista pudiera seguir brillando sin la tristeza que llevaba tiempo rodeándola.