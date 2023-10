Los MTV europeos nominan a Rosalía y Shakira en unos premios dominados por Taylor Swift

Taylor Swift lidera las nominaciones de los premios MTV europeos, con siete nominaciones, seguida de Olivia Rodrigo y SZA, con seis cada una. Mientras que en el lado latino, Shakira, Karol G, Peso Pluma y Anitta optan a dos premios y artistas como Rosalía, Rauw Alejandro, Quevedo o Lola Índigo solamente a uno.

Unos premios que vuelven a coronar a la estadounidense Swift, que se enfrentará en las categorías principales -mejor artista, canción y vídeo- a sus compatriotas Olivia Rodrigo y SZA.

A cuatro estatuillas optan los italianos Maneskin (mejor actuación en directo, artista rock, grupo y artista italiano), el mismo número que las estadounidenses Miley Cyrus, Doja Cat y Nicki Minaj.

En el caso de las colombianas Shakira y Karol G, están nominadas tanto a mejor artista latino como a la mejor colaboración, por el tema TQG. Por su parte, el mexicano cantante de corridos Peso Pluma opta tanto a MTV a mejor artista revelación como a la categoría para artistas latinos, junto a la brasileña Anitta y el puertorriqueño Bad Bunny.

Además, está nominada a tres MTV EMA Selena Gómez, estadounidense de origen mexicano, a la mejor colaboración con Rema en el tema Calm Down, que también opta a mejor canción. La tercera nominación es en la categoría mejores fans.

Mejor artista español

En lo que respecta a los españoles, las nominaciones se reducen a la categoría específica para España y a la candidatura de Rosalía en la de mejor artista latino.

La de mejor artista español la componen Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Lola Indigo Quevedo y Samantha Hudson.

Un galardón que se conocerá en una gala que se celebrará el 5 de noviembre en París, que acogerá la entrega de los MTV EMA, unos premios anuales otorgados por la cadena de televisión, donde los televidentes escogen a sus ganadores, en unas votaciones por internet que se abren este miércoles y se cierran el 31 de octubre.

Distintas categorías regionales latinas

En la categoria general de mejor artista latino se enfrentara Rosalía con Shakira, Peso Pluma, Anitta, Karol G y Bad Bunny.

A mejor artista caribeño optan Rauw Alejandro, Myke Towers, Eladio Carrion, Mora y Young Miko, mientras que en la categoría de Latinoamérica central aparecen Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Blessd, Feid y Manuel Turizo.

En la de Latinoamérica Norte, Danna Paola, Kenia Os, Kevin Kaarl, Siddhartha, Natanael Cano y Ryan Castro; en Latinoamérica Sur: Bizarrap, Duki, Fito Paez, Lali, Nicki Nicole, y en Brasil: Anavitoria, Kevin O Chris, Luisa Sonza, Manu Gavassi y Matue.

Otros apartados regionales incluyen nombres como los de Kylie Minogue (Australia), Shania Twain y Drake (Canadá) o Calvin Harris y Sam Smith (Reino Unido e Irlanda).

Lista completa de nominados en las principales categorias

Mejor canción

Doja Cat – Paint the Town Red

Jung Kook feat. Latto – Seven

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Rema with Selena Gomez – Calm Down

Mejor video

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – Bongos

Doja Cat – Paint the Town Red

Little Simz – Gorilla

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Mejor artista

Doja Cat

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

Mejor colaboración

Central Cee x Dave – Sprinter

David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray – Baby Don't Hurt Me

KAROL G, Shakira – TQG

Metro Boomin with The Weeknd and 21 Savage – Creepin'

PinkPantheress, Ice Spice – Boy's a Liar Pt. 2

Rema with Selena Gomez – Calm Down

Mejor artista revelación

Coi Leray

FLO

Ice Spice

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Mejor artista pop

Billie Eilish

Dua Lipa

Ed Sheeran

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Mejor artista español

Abraham Mateo

Álvaro de Luna

Lola Índigo

Quevedo

Samantha Hudson

Mejor artista afrobeat

Asake

Aya Nakamura

Ayra Starr

Burna Boy

Davido

Rema

Mejor artista rock

Arctic Monkeys

Foo Fighters

Måneskin

Metallica

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Mejor artista latino

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma

ROSALÍA

Shakira

Mejor artista K-POP

FIFTY FIFTY

Jung Kook

NewJeans

SEVENTEEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

Mejor artista alternativo

Blur

Fall Out Boy

Lana Del Rey

Paramore

Thirty Seconds to Mars

YUNGBLUD

Mejor artista electrónico

Alesso

Calvin Harris

David Guetta

Swedish House Mafia

Peggy Gou

Tiësto

Mejor artista hip-hop

Cardi B

Central Cee

Lil Wayne

Lil Uzi Vert

Metro Boomin

Nicki Minaj

Travis Scott

Mejor artista R&B

Chlöe

Chris Brown

Steve Lacy

Summer Walker

SZA

Usher

Mejor actuación en directo

Beyoncé

Burna Boy

Ed Sheeran

Måneskin

SZA

Taylor Swift

The Weeknd

Mejor push

November 2022: Flo Milli

December 2022: Reneé Rapp

January 2023: Sam Ryder

February 2023: Armani White

March 2023: FLETCHER

April 2023: TOMORROW X TOGETHER

May 2023: Ice Spice

June 2023: FLO

July 2023: Lauren Spencer Smith

August 2023: Kaliii

September 2023: GloRilla

October 2023: Benson Boone

Mejores fans

Anitta

Billie Eilish

BLACKPINK

Jung Kook

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Selena Gomez

Taylor Swift

Mejor grupo

aespa

FLO

Jonas Brothers

Måneskin

NewJeans

OneRepublic

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER