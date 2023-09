Muere Steve Harwell, vocalista de Smash Mouth, a los 56 años

Steve Harwell, ex cantante de la banda estadounidense de pop-rock Smash Mouth, ha fallecido a los 56 años. Su muerte fue anunciada por su manager Robert Hayes, quien dijo en unas declaraciones a Rolling Stone que Harwell "falleció en paz y comodidad" con familiares y amigos a su lado.

"La voz icónica de Steve es una de las voces más reconocibles de su generación", añadió Harwell. "Amaba a los fans y le encantaba actuar... Steve vivió una vida 100 por ciento a todo gas. Ardiendo intensamente por todo el universo antes de apagarse".

Harwell se había enfrentado a muchos otros problemas de salud en los últimos años, desde un diagnóstico en 2013 de miocardiopatía, una enfermedad cardíaca y un trastorno neurológico, encefalopatía aguda de Wernicke, que afectó su habla y memoria. También padecía alcoholismo.

"Steve Harwell era un verdadero original americano. Un personaje más grande que la vida que se disparó hacia el cielo como una vela romana. Steve será recordado por su enfoque inquebrantable y su apasionada determinación de alcanzar las alturas del estrellato pop. Descansa en paz sabiendo que apuntaste a las estrellas y mágicamente alcanzaste tu objetivo. Descansa tranquilo", han escrito en las redes de Smash Mouth despidiéndole.

La banda llevaba sin sacar un disco desde 2012. 10 años después en 2022 Steve Harwell salío de la banda y fue reemplazado por Zach Goode en un movimiento provocado por sus problemas de salud y de alcoholismo.

El éxito de Smash Mouth

Nacido en California en 1967, Harwell formó Smash Mouth en 1994 junto a Paul De Isle, Greg Camp y Kevin Coileman a los que posteriormente se uniría Michael Klooster. En 1996 una estación de radio local reprodujo su canción 'Nervous in the Alley' mientras la banda aún no estaba firmada. Los sellos discográficos pronto mostraron interés y el grupo firmó con Interscope antes de lanzar su álbum debut Fush Yu Mang en 1997. Con un sonido distintivo que mezclaba ska, música lounge, ppop y más, rematado con la voz influenciada por el hip-hop de Harwell, el sencillo 'Walkin' on the Sun' se convirtió en su primer gran éxito, alcanzando el número 1 en las listas de rock moderno de Billboard y el Top 20 del Reino Unido.

Su segundo álbum, 'Astro Lounge' de 1999, contenía el sencillo 'All Star' el más importante de Smash Mouth, que se convirtió en un gran éxito a nivel internacional y sigue siendo la única aparición del grupo en el Top 10 del Billboard Hot gracias a su aparición en la banda sonora de la película Shrek.

Después llegaron años de carrera musical en los que lanzaron cuatro discos de estudio más, el último en 2012, pero que nunca tuvieron el éxito y repercusión de sus primeros trabajos.

Más adelante en su carrera, se convirtió en una figura más controvertida. En 2015, Harwell fue noticia por gritar blasfemias a una multitud en Colorado; Más tarde se disculpó por el incidente. En agosto de 2020, la banda fue ampliamente criticada por tocar en un concierto lleno de gente en Dakota del Sur durante la pandemia, durante el cual se informó que Harwell dijo: "¡A la mierda esa mierda de Covid!". Posteriormente, el concierto fue descrito como un evento de gran difusión.

En 2021, Harwell anunció su retiro días después de un concierto en el norte del estado de Nueva York durante el cual pareció amenazar a la audiencia y realizar un saludo nazi.