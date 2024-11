El 'narcotraficante' de Liam Payne es entrevistado por la televisión argentina: "Pasamos la noche, nos drogamos y pasó algo íntimo"

Un camarero argentino acusado de ser el traficante de drogas de Liam Payne ha roto su silencio hablando con una televisión argentina para insistir que no había hecho nada malo.

Braian Nahuel Paiz, que fue identificado en la investigación en curso, admitió haber tenido dos reuniones en el hotel con el cantante de 31 años antes de su fatal caída el 16 de octubre y confesó haber consumido drogas con él. Pero insistió en que nunca le proporcionó narcóticos a Liam ni aceptó dinero de él.

El joven de 24 años dijo que pasó la noche con el ex cantante de One Direction en el Hotel CasaSur Palermo de Buenos Aires durante un segundo encuentro en unas impactantes declaraciones que están sorprendiendo a todo el mundo.

Paiz, quien apareció en la televisión argentina el sábado 9 de, afirmó que conoció a Liam por primera vez en el restaurante donde trabajaba en el exclusivo barrio de Puerto Madero. Dijo que intercambió datos de contacto con el cantante mientras cenaba con su novia Kate Cassidy y otras dos personas.

Habló en una entrevista en cámara con el periodista Guillermo Panizza en la que reveló todos los detalles de sus encuentros y relación con Liam Payne.

"Nunca le suministré drogas a Liam", dijo. "El primer contacto de Liam conmigo fue en mi lugar de trabajo", en referencia al restaurante en el que era camarero.

"Intercambiamos detalles y nos vimos más tarde esa noche. Todo era normal. Bajó de su habitación del hotel a buscarme porque me había perdido".

Nombrando el hotel donde acordaron encontrarse por primera vez como el Hyatt en Palermo', agregó: "Nos reunimos allí y me mostró algo de la música que iba a sacar".

"He escuchado a gente decir que estaba consumiendo drogas, pero la verdad es que cuando llegó al restaurante donde yo trabajaba ya estaba bajo los efectos de las drogas y en realidad no comió nada".

"Hubo un momento en el que se me acercó y me pidió mis datos de contacto. Le puse un Instagram y después me mandó mensajes porque quería drogarse, aunque ya había consumido estupefacientes".

"Era el 2 de octubre. Mientras estaba en su habitación tomamos unos tragos de whisky".

El programa de televisión mostró a los espectadores una foto de él y Liam juntos, que se supuestamente fue sacada durante su primera reunión en un hotel.

Paiz dijo que se reunieron nuevamente el 13 de octubre en el Hotel CasaSur Palermo, tres días antes de la muerte de Liam.

"Pasamos la noche juntos, consumimos drogas porque la verdad es que pasó algo íntimo", afirmó.

"No era nada agresivo, se portaba muy bien conmigo, era muy dulce. Me preguntó si estaba bien", ha relatado.

"Tengo todos los mensajes donde organizamos esa segunda reunión. No he borrado nada", senteció.