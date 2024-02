Nicki Nicole confirma que ha roto con Peso Pluma tras su vídeo con otra mujer: "Me entere de la misma forma que ustedes"

Desde que Nicki Nicole y Peso Pluma empezasen a dejarse ver juntos más de lo normal, los fans de ambos han estado encantados con los avances que ha mostrado su relación de pareja, y ya hay quienes los consideraban como una de sus referencias de lo que el amor verdadero debería ser. Por desgracia, ese referente ha sufrido un duro golpe después de que se hiciesen virales unas imágenes de Peso Pluma de la mano con otra mujer por Las Vegas, tras haber acudido a la Super Bowl.

Nicki Nicole ha descubierto este asunto de la misma manera que todos los demás, a través de las redes. Poco después de que el tema se convirtiese en tendencia, la cantante recurrió a sus Stories de Instagram para hacer unas declaraciones muy contundentes: "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".

Tras este mensaje, y el correspondiente unfollow de Nicki Nicole a Peso Pluma, la mayoría da por terminada la relación, pero sigue habiendo muchas dudas sobre las circunstancias de esta extraña ruptura: ¿ya había una crisis? ¿Peso Pluma quería demostrar algo paseando de forma tan evidente con una nueva pareja? La chica que supuestamente acompañó al cantante esa noche ha publicado en sus Instagram Stories lo siguiente: "No creáis todo lo que escucháis en los medios. Siempre hay dos versiones de una misma historia". Con esa frase, daría a entender que, o realmente no ha habido traición, o los actos de Peso Pluma tendrían una causa justificada que no sean los simples cuernos.

En el momento de la publicación de este texto, Peso Pluma todavía no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero, con todo lo que se le está criticando, es probable que pronto lo haga. ¡Se vienen canciones de despecho, sin duda!