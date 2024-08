Las Noches del Botánico cierra su octava edición en la que ha reunido a 170.000 asistentes en 53 días de conciertos

Desde el 4 de junio hasta el 31 de julio, el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid ha sido, nuevamente, el escenario de más de 80 artistas en sus 53 jornadas de edición en este 2024, ha informado este jueves la organización del evento.

La programación de este año ha incluido shows únicos de leyendas como Toto, Tom Jones, Status Quo, Take That, Simple Minds, Pretenders... así como el regreso de Anohni and The Johnsons o Sheryl Crow tras décadas sin actuar en Madrid, y la primera aparición en vivo, en España, de bandas internacionales de renombre como Vulfpeck.

Además, el festival ha continuado su apuesta por el new jazz, dub, soul y músicas del mundo, logrando atraer a artistas de recintos de mayor capacidad como Queens of The Stone Age, PJ Harvey y Pixies, a un formato de cercanía con el público.

Por supuesto, no ha faltado la tónica nacional donde han destacado los shows de Lori Meyers, Mikel Izal, Israel Fernández o Rulo y La Contrabanda, entre otros, catalogados por los propios artistas como los conciertos más especiales de sus giras.

Conciertos que los asistentes, un año más, han podido convertir en una experiencia memorable, gracias a esos servicios que ya son 'marca de la casa': La garantía de un sonido excelente en el auditorio, un recinto cuidado al detalle, un personal de atención al público, la constante implicación del equipo de limpieza (baños y zonas de esparcimiento), la amplia propuesta gastronómica, mercadillo de artesanía y las extensas áreas verdes donde se ha podido gozar de cuatro grados menos de temperatura, en las tardes calurosas de verano.

"Estos aspectos, junto con la labor diaria de más de 300 trabajadores, han asegurado una vivencia confortable para todos los melómanos que se han dado cita en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII", ha indicado la organización, que ya trabaja en la programación de la edición del 2025, no solo en el aspecto artístico, sino en la mejora y fomento de actividades culturales, en materia de sostenibilidad, "colaborando estrechamente con la Universidad Complutense de Madrid".