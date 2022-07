Obama mete a Rosalía en su playlist de canciones favoritas de este verano

El expresidente de los Estados Unidos nos tiene muy acostumbrados a compartir en redes sociales cuáles han sido sus libros, películas, series y canciones favoritas de cada año.

Además Barack Obama lleva haciendo desde 2016 su particular playlist veraniega con su selección de canciones perfectas para disfrutar de vacaciones, en la playa, en la piscina o en casa bajo el ventilador.

'Saoko' de Rosalía fue una de las 44 canciones elegidas por Obama para amenizar el verano en una lista que incluye 'Break My Soul', la nueva canción de Beyoncé, 'Music For A Sushi Restaurant' de Harry Styles, 'Vibe Out' de Tems y clásicos de Miles Davis, Aretha Franklin, Bruce Springsteen y Joe Cocker entre otros.

"Cada año me entusiasma compartir mi lista de verano porque aprendo sobre muchos nuevos artistas con sus respuestas - es un ejemplo de cómo la música nos puede juntar -", escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

La elección de una de las canciones del disco 'Motomami' no debe sorprendernos ya que en 2019 incluyó el cañonazo reggaetonero 'Con Altura' que Rosalía creó junto a J. Balvin y El Guincho.

La cantante Rosalía no ha dudo en retuitear la playlist compartida por Obama.

Además Obama ha querido incluir otras dos canciones latinas en la playlist. La primera es 'Ojitos Lindos' de Bad Bunny y Bomba Estereo. El disco 'Un verano sin ti' del cantante puertoriqueño continúa siendo todo un éxito y se encuentra por quinta semana en lo alto del Billboard como el n1 en Estados Unidos.

La segunda es 'Tamagotchi', del cantautor mexicano-estadounidense Omar Apollo. que mezcla letra en inglés y en española.

Barack y Michelle Obama terminaron recientemente el acuerdo exclusivo de su compañía de medios Higher Ground con Spotify. Los Obama ahora tienen un acuerdo con Amazon y no sabemos si seguiremos teniendo estas playlists en el futuro.