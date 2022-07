Polémica en Twitter con los conciertos de Rosalía: diseñados para TikTok, pocos músicos y mucho karaoke

La cantante Rosalía no para de levantar pasiones y lleva varios días siendo Trending Topic. La culpa la tiene el éxito de su gira #motomami, la viralidad de sus conciertos que parezcan diseñados para redes sociales y el intenso debate que están generando algunas opiniones críticas con sus shows.

Rosalía fue la niña bonita de la crítica especializada con su primer disco 'Los Ángeles' producido por Raül Refree y lanzado en 2017. Después conquistó a todo el mundo en 2018 con 'El mal querer', uno de los mejores discos de los últimos años y de los que más alabanzas ha recibido.

Este 2022 lanzó su esperado e incomprendido por algunos 'Motomami'. A pesar de algún hate aislado y de comentarios en redes de fans que preferían sus anteriores trabajos la realidad es que el disco ha sido todo un éxito llegando al n1 en España, Portugal y la lista latina del Billboard. Además la crítica ha vuelto a caer rendida a sus pies recibiendo el aplauso de Rolling Stone, NME y Pitchfork entre otros para conseguir un 94/100 en Metacritic.

El 6 de julio arrancó en Almería el Motomami World Tour, una gira monumental que le llevará a dar 46 conciertos en 17 países distintos de todo el mundo. Un tour que en su parte española está siendo todo un éxito con varios sold out pero que está generando intensos debates en Twitter.

Pocos músicos en directo y mucho "karaoke" durante gran parte del concierto están siendo algunas de las principales críticas, especialmente tras sus conciertos en Madrid. Sin embargo mucha gente está ensalzando la poderosa puesta en escena, la soberbia realización, el cuerpo de bailarines y en general la fuerza visual de un show que parece diseñado para crear momentos virales en TikTok y que ya ha provocado el meme del año en Twitter..

El prestigioso crítico músical escribía en Twitter: "¿En qué momento de la historia decidimos considerar que un espectáculo sin un solo músico es un concierto? Esto estaba inventado ya de antes y tiene otro nombre: karaoke".

"No sólo asistimos a un karaoke, sino a un karaoke televisado", continuaba Neira en un hilo que acumulá 4.000 'me gusta', 2.000 retuits y 500 comentarios.

Por último se atreve a decir que los conciertos de Rosalía están siendo un fiasco.

Pero no es el único que ha alzado la voz contra los conciertos de la cantante barcelonesa.

"Es sano debatir aportando argumentos (gusten o no), pero también intentando descodificar los gustos del público", aseguraba por su parte Arturo Paniagua.

"Rosalía, sus canciones y su arte ya son historia de España y de la música en español", sentenciaba Criado el Enterado.

"¿Cómo queréis que Rosalía tenga músicos en directo si la mayor parte de las bases de 'Motomami' están hechas a partir de riffs y loops de su propia voz?", decía Jorbasbo sobre la polémica de que lleva pocos músicos.

Y esto es lo que tenía que decir el grupo Niña Polaca al respecto, lanzando una pullita a muchos artistas indie que también hacen karaoke.

Incluso muchos han intentado comparar el show que monta Rosalia con el de C.Tangana cuando resulta una obviedad que ambos artistas son geniales a su manera, ambos pueden convivir y no hay que estar enfrentándolos todo el tiempo.

Evidentemente toda crítica es valida mientras se haga desde el respeto, puede no gustarte Rosalía y estás en tu derecho de decirlo, puede no gustarte esta Rosalía y también estás en tu derecho de decirlo. Por otro lado aunque no estés de acuerdo con lo que alguien, sin insultar ni descalificar, opine sobre tu cantante favorito tienes que respetarlo.

Críticas, debates y memes a parte mientras esperamos a que la motomami saque 'Despechá' ella sigue pisando fuerte y sin dejar a nadie indiferente.