Rosalía, Bad Gyal y el mensaje que ha ilusionado a los fans con una colaboración en 'Despechá'

Ha bastado un "Que guapa cari" de Rosalía a Bad Gyal para que toda España (y parte del mundo) esté fantaseando con la posibilidad de que estas dos cantantes, por fin, saquen una canción juntas.

Este viernes Bad Gyal estrena 'Sexy', que viene a posicionarse como uno de los éxitos del verano. "Si esto te pone sexy, sabes que esto me va, que esto me pone, que me pone mal" podemos oír en el adelanto que ha lanzado la catalana. Y ahí es donde entra Rosalía con su famoso comentario.

Rosalía está inmersa en su gira por España, el Motomami Tour, y en sus conciertos ha cantado todas las canciones posibles. Desde 'Malamente', 'Saoko' o 'Dolerme' a una canción inédita que los fans bautizaron como 'De lao a lao', pero que ella misma dijo que se llama 'Despechá'. Sumando esta nueva canción de reggaetón al comentario en el nuevo vídeo de Bad Gyal, las teorías se han desatado.

Así que todo el mundo a teorizar. En TikTok, un usuario dio cinco claves para creer (e ilusionarnos con) que esta colaboración es posible. Primero, Rosalia comenta a Bad Gyal. Segundo, Bad Gyal utiliza bases electrónicas con ritmos caribeños (y de dancehall) como hemos podido observar en temazos como 'La Prendo' o 'Flow 2000'. Y si nos fijamos bien, la base de 'Despechá' tiene ese ritmillo que encajaría perfectamente.

Otro punto importante: en la letra de 'Despechá', Rosalía dice: "Con todas mis Motomamis y mis Gyales". ¿Guiño a Alba (Bad Gyal)?. Además, ambas se admiran mucho, y siempre han dicho que quieren colaborar juntas: "Rosalía explota su talento al máximo", decía la reina del dancehall. Y por último, el punto más importante es que toda España quiere que colaboren.

Pero hay algo que muy pocos vieron venir y que ahora está creando una necesidad: Aitana Ocaña. Sí, Aitana le ha dicho vía TikTok a Rosalia que es "muy fan", por lo que la gente ya le está pidiendo un 'Barcelona' ft Bad Gyal y Rosalía.

Esperamos y deseamos que la triada catalana de exitosas cantantes colabore unida, porque ahora ya no es una ilusión, es una necesidad. Y para terminar este artículo, una pequeña curiosidad: ¿sabíais que el padre de Bad Gyal, Eduard Farello, es la voz de Gollum en español en 'El Señor de Los Anillos'? Pues ahí lo tenéis.