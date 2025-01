Olivia Rodrigo podría regresar con nueva música en abril

Olivia Rodrigo podría estar preparando su regreso a la música antes de lo esperado. Según los rumores que circulan en redes sociales, la artista estadounidense lanzaría el primer sencillo de su tercer álbum de estudio en abril, una noticia que ha emocionado a sus seguidores.

El origen de la especulación proviene de una cuenta de fans de la cantante, que publicó el siguiente mensaje en redes: "El single principal del tercer álbum de Olivia Rodrigo se rumorea que saldrá en abril". Aunque no se trata de una fuente oficial, el rumor ha cobrado fuerza rápidamente, y muchos fans han comenzado a teorizar sobre la nueva etapa musical de la artista.

Este posible lanzamiento llegaría un año y algunos meses después del éxito de GUTS, su segundo álbum de estudio, que debutó en septiembre de 2023 con temas como vampire, bad idea right? y get him back!. Desde entonces, Olivia Rodrigo ha estado inmersa en la promoción del disco y en la preparación de su gira mundial, que comenzó en febrero de 2024.

Los rumores sobre nueva música han sorprendido a los fans, ya que la cantante aún está en plena gira de GUTS y no había dado pistas sobre un regreso tan temprano al estudio. Sin embargo, la posibilidad de un nuevo lanzamiento no es del todo descabellada. En el pasado, Rodrigo ha mencionado que su proceso creativo es constante y que suele escribir nueva música incluso mientras está de gira.

Hasta el momento, ni Olivia Rodrigo ni su equipo han confirmado ni desmentido estos rumores. No obstante, la emoción entre sus seguidores es palpable, y muchos ya especulan sobre el sonido y la temática de este supuesto tercer disco. De confirmarse el lanzamiento en abril, la cantante seguiría consolidando su carrera con una rapidez impresionante, convirtiéndose en una de las artistas más prolíficas de la industria actual. Solo queda esperar a que la propia Olivia rompa el silencio y, tal vez, sorprenda al mundo con un nuevo himno generacional.