Ozzy Osbourne anuncia el último show de Black Sabbath en medio de su lucha contra el Parkinson en el que actuaran Metallica, Slayer y más

Ozzy Osbourne ha anunciado que Black Sabbath dará un último show este verano. El rockero británico dijo que él y su banda de metal tocarán en un espectáculo único en Villa Park en Birmingham, Inglaterra, el 5 de julio.

El concierto único, llamado "Back To The Beginning", también contará con grandes nombres en el mundo del rock and roll como Metallica, Slayer, Anthrax, Gojira y más.

Según la publicación de Instagram que Ozzy compartió, el director musical del programa, Tom Morello, dijo: "Este será el mejor espectáculo de heavy metal de todos los tiempos". Tom es conocido como el guitarrista de Rage Against The Machine.

En la publicación se compartió una cita de Ozzy que decía: "Es mi momento de volver al principio... tiempo de devolverle al lugar donde nací. Qué bendecido soy por hacerlo con la ayuda de las personas que amo. Birmingham es el verdadero hogar del metal. Birmingham para siempre".

Black Sabbath se formó en la ciudad inglesa en 1968 y llegó a ser una de las bandas de metal con más ventas de todos los tiempos.

Esta es la primera vez en 20 años que la formación original de Black Sabbath (Ozzy, Geezer Butler, Tony Iommi y Bill Ward) se reunirá. Ozzy también tocará su "propio set corto" de música solista antes de que la banda War Pigs suba al escenario.

Las entradas saldrán a la venta el 14 de febrero a las 10 a. m., hora del Reino Unido. Se anunció que las ganancias del programa se destinarían a organizaciones benéficas como Birmingham Childrens Hospital, Acorn Childrens Hospice y Cure Parkinson's.

La última organización benéfica llega cerca de casa de la banda, ya que Ozzy anunció en 2020 que estaba luchando contra la enfermedad de Parkinson. El trastorno neurológico afecta el equilibrio, el movimiento, la coordinación y el control muscular de una persona.