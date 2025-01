Paul Thin regresa a Twitch con un ambicioso plan de contenido

Paul Thin ha decidido regresar a Twitch tras un tiempo alejado del mundo del streaming. Aunque el cantante granadino ha estado completamente volcado en su carrera musical desde su paso por Operación Triunfo, su comunidad de seguidores llevaba meses esperando este momento. Y el anuncio no ha defraudado. Durante su primer directo de esta nueva etapa, el artista confirmó que estará muy activo en la plataforma y presentó un ambicioso plan de contenido que mezcla lo mejor de su faceta de streamer con el enfoque de un músico en plena expansión.

"Se vienen cambios, se vienen cositas" avanzaba Paul Thin, que ha preparado un completo calendario en varias plataformas para estar más conectado que nunca con su público. Los directos en Twitch serán el eje central de su actividad, donde los lunes y jueves, de 20:00 a 23:00, los seguidores podrán disfrutar de sus charlas, gameplays y momentos improvisados. Sin embargo, Paul ha querido ir más allá y extender su presencia a otras plataformas como YouTube.

En su canal secundario, paulthintv, los mejores momentos de los directos se resubirán en forma de vídeos los martes y viernes, manteniendo viva la interacción con quienes no puedan estar presentes en los streams. Además, en su canal principal de YouTube, donde comparte sus canciones, los miércoles a las 20:00 estrenará un vlog con el proceso creativo de su próximo proyecto musical, Reboot.

Para sacar adelante este ambicioso plan, Paul Thin ha contado con la ayuda de Gabriel Villalba, amigo y colaborador, que se encargará de las labores de cámara y edición. "Estamos dándole mucho cariño, buscando huecos que no tenemos, pero los estamos encontrando", explicaba el cantante sobre su organización.

Paul ha dejado claro que el enfoque de estos vlogs no será futurista ni excesivamente producido, sino que buscará equilibrar el estilo de los vídeos Behind the Scenes de artistas con el tono narrativo de los vlogs clásicos de YouTube. El regreso de Paul Thin a Twitch y su innovador planteamiento han sido recibidos con entusiasmo por sus seguidores, que ya han marcado en sus calendarios los horarios de este proyecto. Una nueva etapa que promete consolidar aún más su conexión con el público.