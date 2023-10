Pet Shop Boys acusan a Drake de robarles el estribillo de este clásico

El último álbum de Drake, vio la luz el 6 de octubre. Como siempre está atrayendo mucha atención sin embargo, no todo son puros elogios.

En un tweet el legendario dúo británico Pet Shop Boys alegan que la superestrella del hip-hop no estaba autorizado a usar letra de su pegadizo clásico de 1986 West End Girls en la canción All the Parties de su nuevo disco.

"Es sorprendente escuchar a @Drake cantando el coro de West End Girls en el tema All the Parties de su nuevo álbum", se lee en el tweet de la banda. 'No se ha dado ningún crédito ni se ha solicitado permiso'".

De momento Drake no ha hecho ningún comentario al respecto ni ha incluido a Pet Shop Boys en los créditos de la canción. Lo único que ha anunciado es que se va a tomar un descanso tras lanzar tres discos en solitario en los últimos tres años más otro disco con 21 Savage.

Problemas de salud relacionados con el estómago

El rapero canadiense Drake ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de que se retirará de los escenarios al menos durante un año para atender un problema de salud que le ha afectado durante algunos años.

"Probablemente no haré música por un tiempo. Necesito concentrarme en mi salud, ante todo, y hablaré de eso pronto", dijo el cantante durante su programa de SiriusXM, Table for One.

El premiado artista indicó además que lleva años "teniendo los problemas más locos con el estómago. Solo digo lo que es".

"Así que necesito concentrarme en mi salud y necesito hacerlo bien, y voy a hacerlo. Tengo muchas otras cosas en las que me encantaría concentrarme", dijo a su público el artista, que no dio más detalles sobre su dolencia.

Les indicó además en su sorpresivo anuncio que "cerraré la puerta del estudio con llave por un momento. Ni siquiera sé (cuánto). Tal vez un año más o menos, tal vez un poco más".