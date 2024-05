Polémica en redes sociales por los influencers que son invitados a los conciertos de Taylor Swift sin ser fans

La gira The Eras Tour de Taylor Swift está siendo uno de los eventos musicales más especiales y con más hype del año. Esto, por supuesto, hace que conseguir entradas para cualquiera de las paradas del tour sea una misión prácticamente imposible. Ahora, una reciente controversia ha estallado en redes sociales debido a la invitación de influencers a estos conciertos, a pesar de no ser verdaderos fans de la cantante.

Todo comenzó cuando una usuaria de Twitter/X ha compartido un vídeo de la influencer La Hija del Jeque acudiendo al concierto de Taylor Swift en París. En dicho vídeo, la influencer ha hecho saber que no es realmente muy fan de la cantante e, incluso, decide marcharse en mitad del concierto para explorar los pasillos y recovecos del recinto donde se celebró el concierto. Como era de esperar, esto ha generado una ola de críticas en las últimas horas, con los fanáticos de Swift expresando su descontento y frustración ante tal situación.

"Y luego la gente matándose por una entrada por la mierda de sistema que han hecho con los códigos. Es que mejor me callo porque me llevan presa", escribió la usuaria de Twitter/X que compartió el vídeo de La Hija del Jeque. "Si quieren invitar a influencers, al menos que inviten fans", "Ví el vídeo ayer y me dieron ganas de darme contra la pared y yo aquí sin entrada" o "Qué vergüenza de verdad, ni una canción se sabrá y tanta gente que quiere ir no tiene entrada", son otros de los comentarios más repetidos".

Desde luego, la molestia que ahora mismo tienen que estar sintiendo los fans de Taylor Swift es totalmente comprensible. Sin embargo, este tipo de prácticas —es decir, invitar a influencers a eventos de los que no son fans o sobre los que no tienen ni idea— es lo habitual en nuestros días. Y, sintiéndolo mucho, no se puede luchar contra ello…