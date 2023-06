¿Por qué abandonó Jennie de Blackpink su último concierto? Las alarmantes explicaciones de YG

Es bien sabido que la industria del K-Pop es una de las más exigentes con sus artistas. Las agendas de sus grupos, sobre todo cuando estos tienen mucho éxito, pueden estar tan llenas como para afectar al bienestar de los artistas. Jennie de Blackpink es una de las que más problemas ha tenido a este respecto, y no han sido pocas las ocasiones en las que ha expresado que tiene una salud bastante delicada como para seguir el ritmo de sus compañeras. Aunque hace años que toma todo tipo de precauciones para evitar sentirse mal, parece que la cantante superó su límite en el último concierto de Blackpink en Melbourne: abandonó el show poco después de empezar y no volvió a salir de nuevo. YG Entertainment ha querido dar explicaciones para que los fans pudiesen entender mejor esta situación.

Aunque la compañía no ha detallado qué es lo que causó que Jennie tuviese ese malestar, muchos fans ya han señalado que una intoxicación alimentaria habría sido la que le generase náuseas a la cantante. Lo único que ha revelado YG Entertainment es que Jennie se estaba encontrando cada vez peor, y que los sanitarios que la atendieron le aconsejaron descansar y no regresar al escenario. También han explicado que la idol decidió comenzar el show para no decepcionar a los fans de Melbourne, pero parece que el esfuerzo de la actuación le hizo encontrarse mucho peor. Sus compañeras, Rosé, Jisoo y Lisa, siguieron con la programación que se había establecido, y explicaron que Jennie no se sentía bien desde esa mañana.

Los conciertos en Melbourne siempre son muy especiales para Blackpink, porque su integrante Rosé se crió allí. Por desgracia, este último será recordado como uno de los conciertos más amargos del grupo, y habrá que esperar para conocer si se celebrarán finalmente los conciertos programados para estos próximos días 16 y 17 de junio. ¡Blackpink sin Jennie no es Blackpink!