¿Qué ha pasado con la preventa de las entradas del concierto de Beyoncé?

El pasado 1 de febrero Beyoncé soltaba la noticia que todos sus fans estaban esperando, la cantante desvelaba finalmente las primeras fechas del Renaissance World Tour que le llevará a dar 17 conciertos en Europa entre mayo y junio de 2023, incluido uno en Barcelona el 8 de junio.

Las entradas estarán disponibles a través de LiveNation y TicketMaster y se pondrán a la venta el viernes 10 de enero. Pero además existen dos formas de preventa que han causado un gran revuelo entre los fans de la cantante. Por un lado los miembros de BeyHive, el club de fans oficial de Beyoncé, podían acceder a una preventa que tuvo lugar el 6 de febrero de 10 h a 18 h y los usuarios registrados en LiveNation también podrán acceder a una preventa el 9 de febrero de 10 h a 18 h.

Desde la cuenta de Twitter @BeyonceSpain han explicado lo que ha ocurrido con esa preventa para miembros de BeyHive. Un link desde el que cualquier fan español podía comprar entradas para el concierto de Barcelona (y para el resto de conciertos de Europa) ha empezado a ser muy compartido por WhatsApp "No hemos podido compartir el link a la preventa por motivos legales (Universal nos ha dado un aviso)", aseguraban.

Lo que ha sucedido es que un link de Ticketmaster légitimo extraído de la preventa BeyHive de otra fecha permitía comprar en la preventa BeyHive del resto de países. Las personas que han conseguido comprar entradas a través de ese link se han podido hacer con entradas válidas y legítimas para ver a Queen B como explica @BeyonceSpain: "Las entradas si que sirven, las tenéis guardadas en el menú de vuestra cuenta de TicketMaster.Lo de los 3 días es para evitar la reventa de las entradas, no os vais a quedar sin ellas. Se han puesto a la venta todos los tipos de entrada, pero tranquilos que habrán más. En la preventa del 9 habrá otra tanda de las mismas entradas, y en la venta general del 10 ya estarán todas al completo".

Esta será la primera primera gira de Beyoncé desde que co-encabezó la gira On the Run II Tour de 2018 con Jay-Z detrás de su álbum colaborativo, 'Everything Is Love', y su primera gira en solitario desde el Formation World Tour de 2016 que siguió al disco 'Lemonade'.

Antes de la gira Renaissance, Beyoncé realizó su primer concierto como cabeza de cartel en cuatro años en la gran inauguración de Atlantis the Royal, un nuevo hotel de lujo en Dubái.

Además el domingo 5 de febrero Beyoncé hacía historia al convertirse en la artista con más Grammys de todos los tiempos. La cantante texana ganó cuatro estatuillas con las que logró romper el récord que tenía el difunto director húngaro-británico Georg Solti con 31 estatuillas.

¿Cuánto valen las entradas del concierto de Beyoncé?

PL1 Gold Circle A y B: 185 € + 24,50 € gastos

PL1 grada: 185 € + 24,50 € gastos

PL2 grada: 135 € + 18 € gastos

PL3 grada: 95 € + 12,50 € gastos

PL5 grada: 55 € + 7,50 € gastos

Pista: 80 € +10,50 € gastos