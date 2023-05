¿Por qué Rosalía no estuvo en la MET Gala 2023?

Rosalía es ya toda una estrella internacional de la música, y millones de personas no-hispanohablantes de todo el mundo son capaces de reconocerla. La artista impresionó a muchos con sus looks para las dos últimas ediciones de la MET Gala, la de 2021 y la de 2022, y todo apuntaba a que su rostro sería uno que nunca podría faltar entre la lista de asistentes al evento. Por desgracia, parece que la agenda de la cantante habría sido una traba importante para acudir a la edición de 2023, y no son pocos los que la han echado de menos.

Lo cierto es que estas últimas semanas han sido una época bastante agitada para Rosalía: además de lanzar su EP en colaboración con Rauw Alejandro, ha arrasado con su show para el festival de música Coachella y ha actuado frente a más de 200.000 personas en su último concierto en México. La MET Gala es un evento que exige cierta preparación, incluso cuando se acude de la mano de una marca que impone que la celebrity lleve un look en concreto: deben pensarse y ajustarse las prendas que se vayan a llevar, y estas deben encajar con la temática que se proponga para ese año.

Es probable que Rosalía no haya tenido demasiado tiempo para preparar el evento, y que su reciente concierto en México haya sido la razón definitiva para no acudir a la MET gala, ya que este generaba un choque de compromisos en su agenda. Por suerte, han sido muchos los looks que han impactado este año, e incluso hay quienes han lanzado pequeños guiños a Rosalía con sus looks y entrevistas. ¡Habrá que esperar a ver con qué vestido de impacto nos sorprende la cantante en la edición de 2024!