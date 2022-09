¿Es 'Quédate' de Quevedo el nuevo 'Despacito'?

En diciembre de 2017 andaba yo en un taxi saliendo del enorme aeropuerto de Pekín donde a duras penas me entendí con el conductor, cuando en la radio comenzó a sonar 'Despacito'. Automáticamente, el taxista empezó a recitar en perfecto español los versos del hit, lo que me hizo preguntarme si me estaba tomando el pelo. Hasta en China sonaba Luis Fonsi, y la gente se sabía la letra.

Tal es la fuerza de la música, que hace que cuando surge un temazo no haya fronteras de edad, de país o de gustos personales. Y hasta 2022, cuando se ha estrenado la sesión 52 de Bizarrap, no habíamos visto un fenómeno semejante en términos de super éxito omnipresente.

Es cierto que no hemos ido a otro continente en lo que llevamos de año, pero las listas actualizadas a nivel internacional no dejan lugar a dudas: número 1 en Spotify, conciertos abarrotados y un estribillo poderoso que está más gastado que el palo de un churrero. Tres características que comparten Quevedo y Luis Fonsi, pero... ¿son comparables? ¿De verdad han alcanzado niveles similares?

Las diferencias empiezan por el género al que pertenecen las composiciones. Bizarrap habla del tema encuadrándolo dentro del "dance-pop, electrodance y dancehall", una mezcla inédita que, sumando el autotune típico del trap, hace de Quédate una pieza a priori fuera del circuito mainstream. Mucho más comercial es la composición de 'Despacito', pop latino con ritmos reguetoneros. Pese a los géneros diferentes, sí tienen ese toque romanticón en común.

Lo siguiente en la lista de disparidades es cómo se han tomado el éxito ambos autores. "He acabado aborreciendo el tema", le contó el canario a Pablo Motos en su paso por El Hormiguero, una diferencia abismal con lo que afirmaba Luis Fonsi a El País hace poco más de un año: "Es una bendición, un regalo de Dios. Mientras la gente no se canse y me la sigan pidiendo, la cantaré".

Quizá es un poco pronto para saber el alcance de 'Quédate', estrenada el 7 de julio de este año, pero podemos hacernos una idea comparándola con cómo avanzó 'Despacito'. Fue el video de YouTube más visto de todos los tiempos desde agosto de 2017 hasta noviembre de 2020 y se convirtió en el primer video en alcanzar los hitos de tres, cuatro, cinco, seis y siete mil millones de visitas.

Solo está superada por 'Baby Shark', y tiene pinta que alcanzará los 8000 millones antes de que acabe septiembre, un hito sensacional que hace pequeños los sobresalientes 272 millones de reproducciones en la colaboración canario-argentina.

Lo que sí es incomparable es el éxito de ambas canciones en Estados Unidos, el mercado más importante del mundo: mientras que el mejor puesto de Quevedo con Biza dentro del Billboard Hot 100 es el 98º, Fonsi firmó números uno en esa misma lista, además de liderar en Latin Pop Song, Hot Latin Songs, y Pop Songs.

¿Conclusión? Lo sentimos mucho por los fans de Quevedo, pero 'Despacito' fue un fenómeno más global, quizá solo comparable a 'La Macarena' allá por los noventa. También te digo una cosa: dudo mucho que los que entonan 'Quédate' a pleno pulmón les importe un carajo qué canción es la más exitosa. Ellos por menos de un beso no cantan.