¿Quién es Keityn? El coautor de la letra de la Sessión #53 de Shakira y Bizarrap

La canción de Shakira producida por Bizarrap cumple una semana y sigue agitando las redes sociales, los medios de comunicación y todo lo que pilla a su paso. Lo último que hemos conocido es como se creó la canción de boca de uno de sus compositores, Keityn.

Mientras la música de la canción fue compuesta por Bizarrap junto a Santiago Alvarado la letra de la canción la escribieron entre Shakira y Keityn.

Una letra llena de indirectas a Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía, que llega siete meses después de que anunciaran su separación y con la que Shakira se abre en canal dejando salir todos sus verdaderos sentimientos.

¿Quién es Keityn?

Kevyn Mauricio Cruz Moreno es un joven artista colombiano de 26 años, cantante y guitarrista cuya carrera personal todavía no ha despegado pero que ha destacado mucho como compositor en los ultimos años gracias a su participación en una serie de éxitos incontestables.

Nació en Cali, Colombia, pero su infancia y adolescencia la pasó en un pueblo llamado Palmira. Cuando su madre le regaló una guitarra, jugando con diferentes notas se dio cuenta que de ahí le surgían rimas; así descubrió que podía componer. Su pasión por la música es una herencia familiar, sus padres son cantantes y en general asegura venir de una familia con vena musical.

En el año 2018, Keityn se muda a Medellín, de la mano de Juan Camilo Vargas, un mánager musical que confió en su talento para las composiciones. Desde allí comienza una serie de trabajos colaborando con los varios de los artistas latinos más reconocidos del mundo.

Canciones que seguro que te suenan como 'Calypso' de Luis Fonsi, 'Ninguna' de Juanes, 'Hawai' de Maluma, 'Forever My Love' de J Balvin y Ed Sheeran, 'Tusa' de Karol G o 'Monotonía' de Shakira llevan su sello.

"Quitamos cosas fuertes"

Tras salir la sesión Keityn dio una entrevista de más de media hora en el popular canal de YouTube puertorriqueño MoluscoTV que está generando muchos titulares.

La entrevista fue publicada hace seis días pero en España nos hemos empezado a hacer eco de ella ahora. "Shakira me escribe y me dice que Biza quiere hacer una colaboración con ella y que si me gustaría participar. Yo lleva dos años hablando con Bizarrap por redes pero nunca habiamos acordado hasta que nos vimos el año pasado en Barcelona con Shakira", explicó Keityn.

Primero se juntó con Bizarrap en un estudio en Barcelona para crear un par de ideas y tener algo empezado antes de juntarse con Shakira. Pero Keityn ha dicho que antes ya Shakira le había dicho de lo que quería hablar en la canción y estaba preparado. "Hicimos dos con Biza y esa fue la que más nos gustó. Llegamos con Shakira y entre ella y yo pim pom. Yo no me puedo llevar los meritos solo, fue ella y yo", ha desvelado.

"Lo del 'sal-pique', creo que lo hice yo, llegué con una idea similar que decía 'a ese ají le falta más pique', y lo cambiamos a como quedó", explica. No es el único verso que brota de su cosecha. La épica frase de "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" salió de Keityn y el famoso 'clara-mente' dirigido a Clara Chía fue idea de Shakira.

Keityn ha explicado que tardaron entre dos y tres semanas en terminar la canción. "Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas", ha sentenciado sobre la letra.