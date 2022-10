La RAE resuelve la duda de cómo se escribe lo último de Quevedo y Bizarrap

En un mundo donde la ortografía parece importar cada vez menos, parece que todavía hay esperanza para aquellos que quieren escribir siguiendo las normas. Por supuesto, la mayor institución en castellano para "limpiar y dar esplendor" a nuestro idioma es la Real Academia de la Lengua Española. RAE para los colegas, y en Twitter tiene unos cuantos.

Los perfiles sociales de la RAE no tienen nada de posturetas, y como si fueran un DJ en una noche de viernes reciben las peticiones de seguidores con gusto por lo que hacen. En una duda que no atribuyen públicamente a ningún autor, resuelven lo que muchos quizá se han preguntado este verano: cómo se escribe correctamente la letra de la Bzrp Music Session Vol. 52, más conocida como 'Quédate'.

El hitazo de Quevedo y Bizarrap tiene 305 millones de visitas en YouTube y el vídeo de la letra, que no está subido por ninguno de los autores, suma más de 115 millones. O sea, que sí hay curiosidad por saber lo que dice el canario, cuyos lyrics oficiales (que diría Íñigo Onieva) son estos en el estribillo: Quédate / Que las noches sin ti duelen / Tengo en la mente las pose' / Y todos los gemido' / Que ya no quiero nada/ Que no sea contigo.

Seis versos por escrito que desde luego no pueden competir con las emociones que provoca, pero si queremos ser correctos tenemos ya una referencia concreta de la academia. La forma aceptada a la hora de escribir el aullido de Quevedo es "Quéééédate". Eso refleja un "alargamiento expresivo".

¿Qué hacer en el caso de la segunda vez que suena el 'duele' con corte rollo autotune? ¿Sería un "due-e-e-e-le"? Pues no: "No hay un recurso en la lengua general para reflejar este tipo de efectos musicales", dicen desde la entidad, lo que ha dado pie a una respuesta épica en el siempre sorprendente Twitter. "Pos a ver cuando lo inventais que pa eso estais", escrito así sin tildes, para desgracia de una entidad bastante seria, pero regocijo de la gente en Twitter.