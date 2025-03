Rigoberta Bandini: "El feminismo de este álbum es más relajado, no necesita gritar tanto"

El 21 de marzo Rigoberta Bandini, nombre artístico de Paula Ribó, publicó casi tantas canciones inéditas a la vez como todas las que había sacado a lo largo de su carrera, algo que confiesa que para ella es "una cosa muy extraña y muy desconocida".

"Cuando compones una canción que sabes que va a ser un 'single', de alguna manera generas un imaginario y un universo. Cada 'single' es un álbum. Y lo que me ha molado mucho ha sido el hecho de concebir cada canción como una parte de un álbum y entenderlo como un todo", detalla sobre esta nueva manera de trabajar Bandini.

Sobre lo "ambicioso" de este autoeditado Jesucrista Superstar, la artista asegura que no es solo una cuestión de "extensión", sino que también se ha atrevido a trabajar con "producciones un poco diferentes", por lo que se ha "obligado" a "no tener ningún tipo de miedo en el estudio, pasarlo bien y que eso se vea reflejado en el álbum".

"Yo soy tremendamente feliz en el estudio componiendo, soy como una niña. A veces pienso que esto no puede ser trabajar, que me lo paso demasiado bien, y luego encima la gente conecta con ello", añade sobre esto la también actriz y actriz de doblaje.

Esta felicidad en el estudio, que se percibe en el sonido de las canciones, contrasta a veces con el tono triste de alguna de ellas como 'Canciones alegres para días tristes :):', 'C.X.T (Club Xavalas Tristes)' o 'Si muriera mañana'.

"Para mí, el álbum es como que lo canta una mujer borracha, pasa tanto en 'Brindis!!!', como en 'Amore Amore Amore', como en 'Star', me interesaba arrancar esa parte de mí e ir a una caricatura", detalla al respecto Bandini.

"Muchas veces me siento una mujer desquiciada. En cierta manera es como esta cosa de intentar llegar a todo y no llegar a nada. Así que sí, hay desquicie en las letras y en la manera de interpretarlas porque me interesa esa parte de la feminidad, buscarle el humor a un tema muy crudo y encontrar ese color que es atractivo pero, al mismo tiempo, da cierto miedo", sigue la artista.

Pese a que conceptualmente la mujer está siempre en el centro de este Jesucrista Superstar, Bandini no cree que exista en él otro "himno feminista" como fue su exitoso Ay Mamá.

"Hay canciones con un mensaje femenino y feminista en todo el disco, como puede ser 'Aprenderás' con Carmen Lancho, pero creo que es un feminismo más relajado, que no necesita gritar tanto", matiza al respecto la barcelonesa.

En cuanto al título del álbum, Bandini explica que Jesucrista Superstar nació de un juego con su edad, ya que empezó a crearlo con 33 años, pero que luego se enamoró del concepto al punto de componer pensando en él.

"Me encantó la dualidad de Jesucrista Superstar, de la cosa espiritual contra la 'performativa', con lo que ello conlleva: no puede vivir la una sin la otra. Si fuera una de las dos, me sentiría coja", señala la artista, quien ha incluido esa misma sensación en la portada del disco, un retrato en primer plano en que la cantante aparece con "una sonrisa forzada, atractiva pero violenta".

"Jesucrista Superstar' puede ser un ama de casa sonriente que te asesine en cualquier momento. Ese riesgo me gusta del personaje", matiza la intérprete.

Ahora, Rigoberta Bandini está preparando una gira de 13 conciertos que comenzará en Sevilla el próximo 31 de mayo y que proseguirá por Bilbao -6 de junio-, Pamplona -día 7-, Calvià (Mallorca) -día 13-, Zaragoza -día 20- y A Coruña -día 21-.

Luego, Barcelona -28 de junio, Palau Sant Jordi-, Murcia -4 de julio-, Valencia -día 5-, Madrid -día 16, Movistar Arena, entradas agotadas ya-, Málaga -18 de julio-, Las Palmas de Gran Canaria -1 de agosto- y Santa Cruz de Tenerife -día 2-.

Bandini llevará un espectáculo con el que pretende "superar" la gira anterior, por lo que está trabajando junto a Enric Cambray para añadir "dosis de teatralidad muy increíbles".

"Me siento física y vocalmente mucho más preparada. He estado entrenando mucho para este momento y tengo muchas ganas de pisar el escenario y que la gente llore, grite y baile", concluye la artista.