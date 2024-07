El Río Babel es siempre la mejor fiesta

Igual que criticamos o contamos las cosas que hacen mal los festivales también hay que resaltar cuando las hacen bien. El Río Babel continua su idilio con La Caja Mágica y por tercer año consecutivo nos regala un festival lleno de música interesante y en el que todo lo que no es musical funcionó perfectamente.

50.000 asistentes pasaron en total por el festival los tres días en los que el único problema fue el excesivo calor. El número de gente era el ideal para tener la sensación de que estás en un gran festival pero sin excesivas aglomeraciones ni agobios.

Tras un primer día muy latino con Juanes y Andrés Calamaro al frente, una segunda jornada llena de temazos con la Oreja de Van Gogh, La Pegatina y Amaral, el tercer día del festival fue sin duda el mas fiestero de todos.

Las altas temperaturas y la hora tan temprana a la que empezaban los conciertos hicieron que nos perdiéramos a Gilipojazz y Modena City Ramblers. Llegamos con el tiempo justo para pedirnos la primera cerveza del día y empezar a saltar con Thunder Rumbles de The Cat Empire.

Esta era la décima vez que iba a ver en directo a esta inclasificable banda australiana que se ha convertido en mi favorita y que nunca defraudan. Mezcla de rock, reggae, ska, ritmos latinos y muchos vientos con Felix Riebl al frente, Ollie McGill a los teclados y los nuevos músicos que les acompañan desde 2022.

Tocaron poco más de una hora en la que dieron el mejor concierto de todo el festival y montaron la segunda mayor fiesta tras La Pegatina. Sonaron algunos de sus mayores clásicos How To Explain?, Two Shoes, Fishies, Brighter Than Gold y Steal The Light entre otras mezclados con canciones nuevas como Thunder Rumbles o La Gracia.

Pusieron a todo el público a cantar con Still Young, probablemente su himno más conocido, antes de cerrar por todo lo alto con The Chariot, en la que presentaron a la banda y la enérgica Bulls.

Después tuvimos el único momento de descanso con Babasonicos que no consiguieron conectar con el público. Con 13 discos y más de 30 años de carrera los argentinos no sonaron especialmente potentes y no logré engancharme a su concierto que sirvió de música de fondo mientras charlaba con amigos.

La fiesta continuó en el escenario principal con Two Door Cinema Club y sus guitarras aceleradas que nunca defraudan. Imposible no bailar y saltar con temazos como I Can Talk, Changing Of Seasons, Sun y la atemporal What You Know como cierre perfecto.

El festival estaba llegando a su fin pero todavía le quedaban fuerzas para ponernos a todos a bailar con una doble dosis de música electrónica primero a cargo del dúo español Delaporte y después del dúo sudafricano Die Antwoord.

El público estuvo más de dos horas seguidas bailando sin parar primero con temazos como Ángel Caído, Cariñito o su versión de Toro y después con cañonazos como Baby’s On Fire, I Fink You Freeky o Banana Brain.

Toca descansar tras una noche tan loca y desfasada, reponer fuerzas y coger aliento para darlo todo el miércoles con Dua Lipa en el Mad Cool. Ojalá estos dos festivales no estuvieran siempre tan pegados.