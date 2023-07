¿Sacará Taylor Swift un videoclip de 'Cruel Summer'? Las teorías apuntan a que llegará más pronto de lo que parece

Tras unas semanas llenas de nerviosismos en las que los fans de Taylor Swift han vivido la compra de entradas para The Eras Tour como si de una guerra se tratara, los swifties finalmente pueden volver a respirar tranquilos. Pero, como es de esperar de ellos, esto no significa dejar las teorías de lado, ya que no saben cuándo Taylor Swift comparte una publicación porque le apetece y cuándo lo hace con segundas intenciones. Por ello, no es de extrañar que los rumores sobre un posible videoclip de 'Cruel Summer' hayan vuelto a resurgir en cuanto han visto un movimiento sospechoso por su parte.

En esta ocasión ha sido la cuenta de Taylor Nation la que ha publicado un reels que ha llamado la atención de los swifties, ya que se trata de una recopilación de vídeos del concierto con este single de fondo. Y, como era de esperar, muchos han empezado a hablar sobre la posibilidad de que el videoclip de este single sea esté compuesto de distintos momentos del tour, tal y como hicieron con el videoclip de 'Red' y 'New Romantics'.

Los rumores sobre un posible videoclip de 'Cruel Summer' empezaron a surgir entre los fans desde el momento en el que descubrieron que iba a lanzar esta canción de 'Lover' como single y, por lo que parece, esta teoría ya ha convencido a muchos. Como cada vez queda menos para que terminen los conciertos de Estados Unidos de The Eras Tour, muchos creen que quizás tienen pensado sacarlo como despedida de esta primera etapa de su gira. Aun así, hay quienes no están tan seguros de esta teoría y que confiesan que preferirían tener otro videoclip lleno de easter eggs, tal y como ocurrió con el de 'Bejeweled' y 'I Can See You'.

De todas formas, por ahora todo esto siguen siendo tan solo rumores, ya que no se sabe si realmente 'Cruel Summer' llegará a tener videoclip o si, por lo contrario, se quedará como un deseo no cumplido de los fans. Por tanto, por ahora habrá que esperar y ver si a lo largo de los días Taylor Swift deja caer alguna pista más sobre esto, tal y como tantos esperan que ocurra.