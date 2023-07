Ticketmaster suspende la venta de entradas para Taylor Swift en Francia y los fans españoles entran en pánico

Si la semana pasada ya se generó una gran polémica alrededor de los códigos que Ticketmaster envió para los conciertos de Taylor Swift en Europa, parece que la compra de entradas no está yendo mucho mejor. Pese a que el lunes parecía que la venta empezaba muy bien, este martes han empezado a surgir una gran cantidad de problemas alrededor de las entradas, hasta el punto de que han tenido que suspender temporalmente la venta en Francia.

Por lo que parece, Ticketmaster ha cometido el error de enviar códigos a las personas de la lista de espera antes de que los propios seleccionadospudieran comprar, algo que ha provocado la caída de la página. Y, por si fuera poco, esto no es lo único que están criticando los swifties, sino que parece ser que tampoco les permiten seleccionar la fecha del concierto antes de entrar en la cola, lo que provoca que todos se reúnan en una sola. Algo que, como es de esperar, termina obstruyendo la compra de entradas y perjudicando todavía más este proceso.

Por suerte, los problemas que han sufrido en Francia no se han repetido en otros países. Pero, aun así, esto no ha evitado que los fans sigan sufriendo durante esta compra de entradas, ya que muchos se encuentran con que las colas no avanzan y que las páginas están presentando bastantes problemas durante el proceso. Por ello, muchos swifties (tanto españoles como internacionales) han saltado una vez más contra Ticketmaster por su incapacidad para gestionar esta situación, la cual consideran que ya deberían haber visto venir al saber la gran cantidad de fans que se habían registrado.

Y, como es de esperar, los swifties españoles están empezando a entrar en pánico con toda esta situación, porque por ahora España continúa teniendo solo una fecha en The Eras Tour, algo que preocupa por la alta demanda que existe. A raíz de esto, son muchos los fans españoles que han optado por comprar entradas en otros países como Reino Unido, donde Taylor Swift dará hasta 10 conciertos.

Aun así, a dos días de que inicie la venta en España, los swifties ya han empezado a advertir a Ticketmaster España para que prepare bien la página y se asegure de que funciona bien. Sin duda, esta guerra que están enfrentando los swifties está generando mucho nerviosismo y sufrimiento para todos los que se encuentran a la espera de conseguir entradas, algo que se ha visto muy reflejado en las redes sociales durante estos últimos días.