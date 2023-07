Decepción entre los fans españoles de Taylor Swift tras no recibir códigos para su concierto en Madrid

Después de tantos días de espera, Ticketmaster finalmente ha enviado los códigos del concierto de Taylor Swift, los cuales permitirá a los fans registrados acceder a la compra de entradas. Pero, pese a que dijeron que para seleccionar a los afortunados seguirían una serie de criterios, los swifties no pueden evitar preguntarse cuáles debían ser estos, ya que parece que no han acertado mucho a la hora de hacer la selección.

Esto ha provocado una gran decepción por parte de los fans, ya que muchos de ellos se han quedado en la lista de espera, algo que podría poner en peligro su posibilidad de ir al concierto. Además, esta incertidumbre se ha sumado a la impotencia que muchos han sentido al descubrir que España se ha convertido en el único país con una sola fecha de la gira The Eras Tour. Esto es algo que se ha dado a conocer poco antes de que empezara el envío de los códigos, cuando Taylor Swift ha anunciado que ha añadido 14 fechas nuevas en Europa, pero ninguna de ellas en España.

Pero, aun así, la realidad es que este no es el único motivo por el que los fans están tan enfadados con esta situación, sino que, mientras que ellos están en la lista de espera y con una sola fecha, algunos de los seleccionados han confesado no ser fans de Taylor Swift. Es tal el nivel de desinterés de algunos de los seleccionados que incluso han decidido poner a la venta los códigos que han recibido, algo que ha sorprendido a la vez que decepcionado a todos los fans de la cantante.

Por ello, los swifties han querido advertirse entre ellos del peligro que supone comprarlos, ya que la realidad es que estos códigos no solo no les aseguran la entrada, sino que podrían estar vendiéndoselos a más de una persona a la vez. Por tanto, estarían estafándoles, ya que los códigos solo pueden utilizarse unavez, por lo que solo podría acceder a la compra la primera persona que lo pusiera en la web.

A raíz de toda esta situación, muchos fans han compartido su decepción con este método de venta, ya que muchos de ellos se quedarán sin poder ir al concierto de Taylor Swift debido a la aleatoriedad de estos envíos. Por tanto, tal y como señala Estela, muchos de ellos no van a poder "ni hacer el intento de conseguir entradas" por no tener estos códigos.

Además, muchos de swifties también confiesan que no entienden cómo funciona esta selección, ya que no entienden por qué muchas personas han conseguido códigos en cinco países distintos, mientras que muchos otros no han recibido ni uno. Y, por si fuera poco, parece ser que hay fans de Reino Unido (el país con más fechas de toda Europa) que también han obtenido los códigos para comprar entradas en España, algo que también ha provocado mucha impotencia en los fans.

Sin duda, esta situación de los códigos ha terminado provocando un sentimiento de decepción mucho mayor del esperado entre los fans, quienes no han podido evitar ir a Twitter para desahogar todas estas emociones. Pese a que por ahora España es el único país con una sola fecha, toca mantener la esperanza de que añadan al menos una más para que los fans puedan disfrutar del concierto de Taylor Swift quetantos años llevan esperando.