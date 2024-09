Sean 'Diddy' Combs es arrestado después de ser acusado en medio de la investigación sobre tráfico sexual

Sean 'Diddy' Combs fue arrestado el lunes 16 de septiembre por la noche en la ciudad de Nueva York luego tras ser acusado formalmente por un gran jurado.

Una persona familiarizada con la acusación confirmó la acción legal contra el empresario musical de 54 años, según The New York Times; pero no quedó claro de inmediato cuáles eran los cargos en dicho acusación.

Combs fue arrestado por funcionarios de Seguridad Nacional en un hotel del centro de Manhattan el lunes por la noche, según comentaros fuentes policiales a TMZ, y transportado a la oficina del FBI en Manhattan.

Las autoridades habían planeado arrestar a Combs el martes, pero "algo sucedió" que provocó que los funcionarios federales lo detuvieran antes de lo planeado, dijo un funcionario al medio. El fiscal federal Damian Williams dijo que Combs fue detenido en relación con una acusación sellada emitida por el Distrito Sur de Nueva York.

Combs, popularmente conocido como Diddy, ha sido noticia durante la mayor parte del año pasado después de que resolvió con un acuerdo privado una demanda de su exnovia Cassie Ventura en noviembre de 2023, en la que ella afirmó que él se dedicaba al tráfico sexual y abusaba de ella.

En mayo pasado circuló un video de él atacándola en 2016 en una habitación de hotel de Los Ángeles, lo que lo llevó a decir que había "tocado fondo" y que "no puso excusas" por su conducta "imperdonable" representada en el clip, y agregó que asume "toda la responsabilidad".

Al parecer antes de ser detenido se había visto a Combs relajándose en el Central Park de Nueva York antes y caminando por las calles de la Gran Manzana junto a su hijo Christian Combs.

La acusación y detención del lunes se produce menos de seis meses después de que las autoridades federales allanaron las casas del magnate de la música en Los Ángeles y Miami el 25 de marzo.